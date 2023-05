Am Wochenende turtelte sie ganz in Weiß und händchenhaltend mit ihrer jetzt auch schon nicht mehr ganz frischen Love Affair Mark Mateschitz auf der VIP-Tribüne und bejubelte den Sieg von Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz, am Freitag absolvierte sie gekonnt als Moderatorin das Finale von "Let's Dance" auf RTL (Fans wissen, dass dort Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova gewonnen hat). Wie schafft sie das alles nur? Der "Gala" gibt Victoria Swarovski Tipps, was sie fit hält.

"Unser Frauenkörper ist einfach ein Kunstwerk", lässt Victoria Swarovski die "Gala" wissen. Foto: Reuters, THILO SCHMUELGEN

Sie plaudert dort sozusagen aus dem Nähkästchen, schließlich geht es auch darum, auf welche Unterwäsche die Markenbotschafterin für Unterwäsche (und auch andere Kleiderteile) setzt. Wir erfahren etwa, dass sie "sehr, sehr viel Sport" macht. Und dass "Ernährung die halbe Miete" sei, man müsse sich "natürlich auch gut ernähren, um seinen Körper zu behalten". Aber es gehe auch um die Ausstrahlung, "egal ob du jetzt mal ein oder zwei Kilo zu viel draufhast – es ist immer ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper", sagt sie der "Gala". Schönheit bedeute für sie "gute Charakterzüge, denn äußerliche Schönheit ist vergänglich. Von innen schön sein ist Gold wert."

Helene Fischers Shoppingtour bei Lidl

Auch Schlagersängerin Helene Fischer ist derzeit als Markenbotschafterin im Einsatz, sie kauft neuerdings bei Lidl ein – was für Spott und Häme auf Social Media sorgt, wie zahlreiche Medien berichten. "Möglicherweise gibt es nun aber einen ersten Riss im makellosen Image der Schlager-Queen", orakelt etwa stern.de.

Helene Fischer ist derzeit ganz atemlos bei Lidl unterwegs. Foto: CLEMENS BILAN / POOL

Im Spot shoppt sie sich völlig "atemlos" durch die Lidl-Regale, der Sinn steht ihr darin unter anderem nach Äpfeln und auch Schokolade.

TV-Spot | 50 Jahre Lidl - Lidl Lotto | Lidl lohnt sich

"Mehr feiern, mehr Freude, mehr Lidl" mit Helene Fische Lidl

Was die Klatschspalten in den vergangenen Tagen noch so beschäftigte? "Jeff Bezos und Lauren Sánchez schweben im Liebesglück", weiß etwa die "Bunte". Die beiden wollen heiraten, den Antrag soll ihr der Amazon-Gründer auf seiner 470-Millionen-Euro-Yacht gemacht haben. Der Titel "Bezos und Sánchez segeln Richtung Ehehafen" wäre auch schön gewesen. (ae, 24.5.2023)