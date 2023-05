Für Kartoffeln wurde das Spiel unterbrochen Getty Images/Westend61

"Meine Großmutter entsprach ganz dem Klischee der Kriegsgeneration. Sie war recht wortkarg und nach außen hin eher kühl. Einer der wenigen Momente, in dem sie etwas Zartes an sich hatte und Liebe ausstrahlte, war, wenn sie Erdäpfel für mich zubereitete. Sie rief 'Tommerl' aus dem Fenster, ich unterbrach mein Spiel im Freien und lief rauf in die Stube, die vom Duft der dampfenden Kartoffeln erfüllt war. Wir aßen sie mit Butter und etwas Salz. Geredet haben wir währenddessen kaum. Maximal ein 'Schmeckt gut' durchbrach die Stille. Das machte aber nichts, ich fühlte mich geborgen und geliebt.

Thomas Raab Simone Heher-Raab

Ansonsten erinnere ich mich an meine Großmutter auf dem Feld hockend, in der Erde arbeitend. Ihre Hände waren ganz rau und kräftig. Sie wirkten, als könnten sie eine rohe Kartoffel mühelos zerdrücken. Doch am Tisch beim gemeinsamen Essen bekamen auch ihre Hände plötzlich etwas Sanftes." (RONDO, Michael Steingruber, 25.5.2023)