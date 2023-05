Beim Festival Tavolata in Steyr wird an ungewöhnlichen Orten gekocht und in der Reinprechtsdorfer Straße gibt es eine neue Pizzeria

Koch Alexandru Simon ist Newcomer des Jahres

Der Küchenchef des Restaurants Glasswing im Hotel The Amauris Vienna am Wiener Kärntner Ring wurde im Rahmen der Rolling Pin Awards Austria 2023 vom Gastronomiefachmagazin zum Newcomer des Jahres gewählt und ist nun auch auf Platz 23 in der Liste der 100 Best Chefs Austria zu finden. "Ich freue mich sehr über den Award zum Newcomer des Jahres und die Platzierung unter den 100 besten Chefs Österreichs. (...) Ich fühle mich sehr geehrt, es ist aber immer auch eine Gruppenleistung. Deshalb bin ich für mein gesamtes Team überaus dankbar, welches mich tagtäglich unterstützt und mir hilft meine kulinarischen Visionen bestmöglich umzusetzen", erklärt Alexandru Simon.

Das Restaurant Glasswing wurde erst vor drei Monaten eröffnet, Alexandru Simon ist in Frankreich geboren und kochte davor unter anderem im Panhans am Semmering, im Schloss Velden oder auch im Grand Hotel Bellevue in Gstaad. Auch STANDARD-Restaurantkritiker Severin Corti hat die Küche des Glasswing im März besucht - hier geht es zu seiner Restaurantkritik aus dem März 2023.

Alexandru Simon ist Rolling Pin Newcomer des Jahres Copyright: The Amauris Vienna

Im Rahmen der Rolling Pin Convention 2023 in Graz wurden insgesamt 19 Persönlichkeiten aus der Gastronomie ausgezeichnet.

Koch des Jahres ist Steirereck-Küchenchef Heinz Reitbauer, Sommelier des Jahres André Drechsel vom Restaurant Tian.

Die Listen mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern sind auf rollingpin.at abrufbar.

FESTIVAL TAVOLATA

Beim Kulinarikfestival Tavolata 2023 in Steyr und dem Nationalpark Kalkalpen wird an unterschiedlichen Orten aufgekocht. Das Take-off des Festivals findet mit drei Haubenköchen im k. u. k. Dampfkraftwerk im Steyrer Wehrgraben statt. Weitere Locations sind ein Floß auf der Enns oder das neu gestaltete Stadtmuseum, in dem Gastrolehrlinge aus Steyr die Gäste bekochen werden.

Genussfestival Tavolata, 7.–18. Juni, www.tavolata.at

Kochen am Wasser beim Festival Tavolata Drehwerk

PIXEL PIZZA

Die Reinprechtsdorfer Straße wird (endlich?) gentrifiziert: Die Jungs vom Lokal Zweitbester und der Bar Luster haben dort Pixel Pizza eröffnet. Klingt nach Computerspiel, das Essen ist aber echt. Serviert wird römische Pizza, viereckig statt rund, und dazu konzipiert, kleine Stücke auf die Hand zu bekommen. Pizza in Groß für daheim gibt’s natürlich auch.

Pixel Pizza, Reinprechtsdorfer Straße 54, 1050 Wien, pixelpizza.at

McDonald's gibt's nun auch in Wien als Pop-Up

McDonald's ist in Breitenlee vorübergehend im Container untergebracht. McDonald's

In den Container heißt es aktuell für die Kundinnen und Kunden des McDonald's in der Breitenleer Straße im 22. Bezirk, die ihr Essen vor Ort verzehren möchten. Grund ist der Neubau der bisherigen Filiale dort, das alte Gebäude wird abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Im Pop-Up gibt es 44 Sitzplätze, auch ein McDrive ist angeschlossen. (ped/rec, 27.5.2023)