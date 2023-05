Viele Menschen, die eine neue Wohnung suchen, wissen, dass in dieser Phase das Motto oftmals "Bitte warten" lautet. Vor allem wenn man eine leistbare Mietwohnung ohne Makler finden möchte, kann das sehr herausfordernd sein (wobei das Bestellerprinzip ab 1. Juli hier Abhilfe schaffen soll). Besonders wenn man die aktuelle Krise auch finanziell spürt, aber als Familie eine größere Wohnung benötigt, muss man bald an die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen denken. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist sehr angespannt, die Nachfrage groß – und wirklich vielversprechende Mietobjekte sind oft nur für wenige Tage inseriert. Da heißt es schnell sein, aktiv bleiben und nichts unversucht lassen, wenn die Übung gelingen soll.

Wohnungssuche: Bei diesem Anblick scheint das Ziel zum Greifen nah. IMAGO/U. J. Alexander

Übliche Strategien bei der Wohnungssuche

Man durchforstet möglicherweise Tag und Nacht Immobilienforen, installiert einschlägige Apps und richtet sich diverse Suchagenten mit allen Faktoren ein, die einem unerlässlich erscheinen. Man meldet sich vielleicht bei diversen Genossenschaften an, lässt sich auf die Warteliste für eine Gemeindewohnung setzen und hört im Zuge dessen unzählige Male, dass man auf "so eine Wohnung" vermutlich jahrelang warten muss. Man recherchiert, inwiefern man in seiner aktuellen Wohnsituation einen Überbelag oder Anspruch auf eine geförderte Mietwohnung hat.

Man hängt in Sachen Wohnungssuche stundenlang am Telefon und arrangiert diverse Termine für Wohnungsbesichtigungen, nur um vor Ort festzustellen, dass das Objekt kaum heizbar oder die Geräuschbelastung durch Verkehr oder Nachbarn doch viel größer ist als erwartet. Man geht eventuell auch zu Sammelbesichtigungen, bei denen man sich vor lauter Andrang gegenseitig auf die Zehen steigt. Und bevor man sich noch eine Meinung bilden kann, hat man schon drei Parteien sagen gehört, dass sie die Wohnung auf jeden Fall nehmen möchten.

Fest steht: Der Frust bei der Wohnungssuche kann, je länger sie dauert, immer größer werden. Das Thema beschäftigt einen unentwegt und ist auch ständig präsent, wenn man mit anderen plaudert. Ist man in dieser Phase bei jemandem zum ersten Mal zu Besuch oder erfährt, dass jemand gerade umgezogen ist, fragt man neugierig nach, wie der Weg zu dieser neuen Wohnung verlaufen ist. Was man sich dabei erhofft, ist vielfach neue Inspiration dazu, was man noch alles versuchen könnte – vielleicht sogar der eine oder andere Geheimtipp.

Wie war das bei Ihnen?

Wie lange mussten Sie auf Ihre gewünschte Wohnung warten? Welche Strategie führte zum Erfolg? Wie viel Glück war dabei, dass Sie diese gefunden und dann auch bekommen haben? Und haben Sie einen guten Rat für verzweifelte Wohnungssuchende, die gefühlt schon alles versucht haben? Teilen Sie Ihre ermutigende Anekdote oder Ihren guten Such-Tipp mit der Community! (Daniela Herger, 30.5.2023)