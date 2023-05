19.40 REPORTAGE

Re: Europas größter Slum – Die Cañada Real in Madrid Direkt vor den Toren von Spaniens Hauptstadt Madrid leben mehrere Tausend Menschen ohne Strom und Heizung: Die ­Cañada Real gilt als größter Slum Westeuropas. Jetzt soll sie weichen. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Kleine wahre Lügen (Les Petits Mouchoirs, F 2010, Guillaume Canet) Wie jedes Jahr lädt der Pariser Restaurantbesitzer Max (François Cluzet) seine Freunde zum gemeinsamen Urlaub in Südfrankreich ein. Überschattet wird der Aufenthalt dieses Mal jedoch vom Motorradunfall eines Freundes (Jean Dujardin). Guillaume Canet lässt in seiner dritten Regiearbeit menschliche Fassaden bröckeln.

Bis 22.45, RBB

Wird beim Urlaub mit Freunden von der Realität eingeholt: Marion Cotillard in "Kleine wahre Lügen", RBB, 20.15 Uhr. Foto: RBB

20.15 DOKUMENTATIONEN

Mythos Amalfiküste & Mythos Côte d’Azur Zwei Dokus beleuchten Regionen, die sich nicht nur durch ihre landschaftlichen Reize, sondern auch als Treffpunkte von Stars und Kunstschaffenden auszeichnen: die italienische Amalfiküste und die französische Côte d’Azur. Bis 21.55, Arte

20.15 THRILLER

The Commuter (USA 2017, Jaume Collet-Serra) Versicherungsmakler Michael MacCauley (Liam Neeson) pendelt täglich mit dem Zug zur Arbeit nach New York. Bei einer Heimfahrt lockt ihn eine Unbekannte (Vera Famiga) mit 100.000 Dollar, wenn er eine bestimmte Person findet und mit einem GPS-Transponder markiert. Es entspinnt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, vom Spanier Jaume Collet-Serra (The Shallows) spannend in atmosphärischem Setting inszeniert. Bis 21.50, ORF 1

20.15 DOKU & DISKUSSION

Unsere Hand – Geniestreich der Evolution Mit je 27 Knochen sind Hände ein anatomisches Wunderwerk. Eine Doku beleuchtet die vielen Facetten dieses leistungsfähigen Multifunktionswerkzeugs, das es uns erlaubt, zu schreiben und Dinge zu erschaffen. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Es werde Mensch. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Strompreise sinken: Warum kommt das nicht bei den Konsumenten an? / Gerät Österreich bei künstlicher Intelligenz ins Hintertreffen? / Werden Menschen und Nutztiere künftig Insekten essen? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schlagersänger Marc Pircher, Kabarettistin Angelika Niedetzky, der griechische Skirennläufer AJ Ginnis und die Psychiaterin und Autorin Constanze Dennig sind heute zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.30 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de ­Janeiro, Buenos Aires, New York und ins brasilianische Petrópolis. Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen und spannenden Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 2.10, RBB