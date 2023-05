Bewegtbildstudie: 49 Prozent der Menschen unter 30 Jahren streamen täglich, 21 Prozent in der Gesamtbevölkerung

Wien – Beim Publikum unter 30 Jahren hat Streaming sämtliche Nutzungsformen des Fernsehens in Österreich längst überholt, beim Gesamtpublikum liegen Youtube, Netflix und Co bei derzeit 21 Prozent der täglichen Bewegtbildnutzung. Die Verhältnisse zwischen TV und Streaming blieben gegenüber dem Vorjahr sehr stabil, zeigt die am Donnerstag präsentierte Bewegtbildstudie, eine Umfrage von GfK für RTR und den TV-Senderverband AGTT.

Die Streamingnutzung stagniert auf hohem Niveau, zeigt die Bewegtbildstudie 2023. GettyImages

Thomas Gruber, Obmann des AGTT-Verbands, der vor allem die laufende TV-Reichweitenmessung Teletest beauftragt, führt die im Jahresvergleich inzwischen stabilen Daten auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsbudgets für Medienkonsum zurück. Gegenüber 2021 stiegen die Marktanteile von Streaming nur sehr leicht – beim Gesamtpublikum ab 14 Jahren etwa von 20,8 auf 21,1 Prozent Tagesmarktanteil (mindestens eine Viertelstunde genutzt).

Beim jüngeren Publikum unter 30 Jahren liegen die Marktanteile nun bei 48,9 Prozent (Vorjahr: 49,0). Der TV-Konsum insgesamt (laufendes TV, Livestream, späterer Abruf aufgezeichnet und via Mediathek) liegt nun in der jüngsten ausgewiesenen Altersgruppe bei 46,9 Prozent nach 46,8 anno 2021.

Beim Gesamtpublikum kommt Youtube auf 4,3 Prozent Anteil an der täglichen Bewegtbildnutzung, Netflix auf 4,1 Prozent und Amazon Prime Video laut Bewegtbildstudie auf 2,1 Prozent. Ein deutlich anderes Bild zeigt sich bei jüngeren Zielgruppen.

Beim Publikum unter 50, der klassischen Werbezielgruppe, erreicht Youtube schon 7,9 Prozent, Netflix kommt auf 7,6 Prozent der täglichen Nutzungszeit.

Beim Publikum unter 30 erreicht Youtube derzeit 11,5 Prozent der täglichen Nutzungszeit – diese Größenordnung dürfte kein werbefinanzierter TV-Sender in Österreich bei der Zielgruppe erreichen; die Bewegtbildstudie weist allerdings keine Marktanteile für einzelne TV-Kanäle aus. Netflix liegt in der jungen Zielgruppe bei 8,1 Prozent Tagesmarktanteil. (fid, 25.5.2023)