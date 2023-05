In der Donau schwimmen, Insekten bei der Arbeit zusehen, Pasta machen, zelten: Wir haben für eine neue Folge "Besser leben" in der STANDARD-Redaktion Tipps für gute Laune in unsicheren Zeiten gesammelt. Viele Ratschläge haben mit Sport und Zeit in der Natur zu tun – beides wirkt sich positiv auf die Stimmung aus.

Es war aber auch der eine oder andere ungewöhnliche Tipp dabei: wie man bei Rasenmähen abschalten kann, warum der Schlaf bei Politik-Interviews der beste ist – und was Riesenmeerschweinchen mit unserer Stimmung zu tun haben. (25.5.2023)