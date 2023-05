In einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf ist im August 2022 eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. APA/THOMAS LENGER

Oberwaltersdorf/Wiener Neustadt – Weil er seine Ehefrau im August 2022 in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) getötet haben soll, muss sich ein 64-Jähriger am 27. und 29. Juni vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Die Schwurgerichtsverhandlung ist für zwei Tage anberaumt, bestätigte Gerichtssprecherin Birgit Borns am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der "Krone".

Der Beschuldigte hatte zunächst angegeben, das 57-jährige Opfer in den Morgenstunden des 24. August 2022 im Einfamilienhaus gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden. Am Tag darauf wurde der 64-Jährige festgenommen, in der Folge wurde Untersuchungshaft verhängt. Vergangenen Oktober gestand der Beschuldigte die Tat. Vonseiten der Verteidigung wird auf Totschlag plädiert.

Das Opfer wurde mit einem Meißel mit Schlägen gegen den Kopf getötet. Daten auf der Smartwatch des 64-Jährigen sollen die Ermittler laut Medienberichten auf die Fährte des Ehemannes gebracht haben. Die Tatwaffe wurde in einem Windschutzgürtel entdeckt, es sollen sich Blut der Frau und DNA-Spuren des Beschuldigten darauf befunden haben. (APA, 24.5.2023)