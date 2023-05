Opulente Auftritte hält der Spielemonat Juni nicht nur mit dem Dungeoncrawler "Diablo IV" parat. Blizzard Entertainment

Das Spielejahr 2023 kann sich jetzt schon sehen lassen. Bislang gab es keinen einzigen Monat ohne nennenswerten Nachschub für Konsole und PC. Tatsächlich dürften sich die Anwärter für das Spiel des Jahres im Zeitraum Mai und Juni tummeln. Und nein, "Redfall" ist definitiv nicht gemeint damit. Während Microsoft den nächsten großen Blockbuster noch schuldig bleibt – hat hier jemand "Starfield" gesagt? –, hat Nintendo gerade eben ein Rekord-"Zelda" hingelegt.

Die größte Nummer im Juni dürfte aller Voraussicht nach der heißersehnte vierte Teil des Dungeoncrawlers "Diablo" Anfang des Monats sein. Nicht weniger nachvollziehbar ist die Vorfreude auf das nächste große JRPG-Spektakel mit "Final Fantasy XVI". Und wer seine Handschlagqualität virtuell gerne mit den Handkanten zum Ausdruck bringt, wird sich nach sieben Jahren über eine Auffrischung der Marke "Street Fighter" freuen. Das ist aber nicht alles. Ein Überblick.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 - World Tour Gameplay & Avatar Battle Trailer

Street Fighter 6 - World Tour Gameplay & Avatar Battle Trailer

System: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Erscheint: 2. Juni

Capcoms Kulttitel macht im Juni gleich den Auftakt und steht nach jahrelanger Abwesenheit unter großem Druck. Kann sich das Beat ’em Up neu erfinden und vielleicht sogar aus der Nische prügeln? An verbesserter Spielbarkeit soll in Form eines Drive-Systems und einer neuen Parier-Mechanik gearbeitet worden sein. Dank alternativer Controllerbelegung sollen auch Neulinge schnell erste Erfolge feiern können, ohne Viertel- und Halbkreise am Steuerkreuz mit entsprechenden Tastenkombinationen perfektionieren zu müssen.

Neben ausgesprochen frischem Wind, was das Artdesign anbelangt, und einem dementsprechend bunten Anstrich will das Spiel mit einem ausführlichen World-Tour-Modus überzeugen, dass sich "Street Fighter 6" auch für Solisten schon lohnt. Für ausreichende Möglichkeiten, gegen "echte" Kontrahenten anzutreten, ist freilich auch so gesorgt. Der STANDARD wird in Kürze einen Test zum Spiel veröffentlichen.

Diablo IV

Diablo IV | Story Launch Trailer

Diablo IV | Story Launch Trailer

System: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Erscheint: 6. Juni (2. Juni Vorbesteller)

Mehr als zehn Jahre werden verstrichen sein, ehe der wohl berühmteste Dungeoncrawler für PC und Konsole in die vierte Runde geht. Endlich. Zuletzt kratzte Entwickler Blizzard Entertainment mit einem umstrittenen Smartphone-Ableger am Image der populären Marke. Das Gameplay des neuen Diablo dürfte Interessierte und Fans nach ausführlichen Beta-Runden jedenfalls kaum noch überraschen – und wer vorbestellt, kann sogar schon vier Tage vor dem offiziellen Release, also am 2. Juni, loslegen.

Spielt man "Diablo IV" auf dem PC (es heißt, dass alles andere ohnehin nicht gilt), muss man sich auf ordentliche Systemanforderungen gefasst machen. Neben ausdrücklich empfohlenen SSD mit 90 GB freiem Speicher ist für ein flüssiges Erlebnis in Full HD mindestens ein Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X notwendig, bei der Grafikkarte sollte es mindestens eine Nvidia RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT sein.

F1 2023

F1® 23 | Official Reveal Trailer

F1® 23 | Official Reveal Trailer

System: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Erscheint: 16. Juni

Das mittlerweile unter der Schirmherrschaft von EA stehende Studio Codemasters wird Mitte des Monats mit einer Neuauflage der F1-Simulation aus der Box fahren. Dreh- und Angelpunkt soll dabei eine fiktive Kampagne darstellen, die unter dem Titel "Breaking Point" jene Geschichte fortsetzt, die bereits in F1 2021 begonnen worden ist.

Neben einer Aktualisierung der Fahrer, der Teams und des Regelwerks aus der aktuellen Saison soll es auch mit Las Vegas und Katar auch zwei neue Rennstrecken im Spiel geben. Hinsichtlich Gameplay soll eine Veränderung im Verhältnis zwischen Aerodynamik und Reifenhaftung für ein besseres Fahrgefühl sorgen. Auf Wunsch der Community wird zudem mit 35-Prozent-Rennen versucht, dass man genau die richtige Wettbewerbslänge im Spiel anbieten kann.

Aliens: Dark Descent

Aliens: Dark Descent - Official Pre-Order Trailer

Aliens: Dark Descent - Official Pre-Order Trailer

System: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Erscheint: 20. Juni

Die Versoftung des Aliens-Franchises könnte auch der Grund gewesen sein, weshalb Sigourney Weaver in Teil drei so wenig Haare auf dem Kopf hatte. Genau genommen hat sich seit "Alien: Isolation" in den letzten Jahren genau nichts getan. Mit dem Untertitel "Dark Descent" könnte es aber wieder interessant werden: Das Spiel ist als Echtzeitstrategie angelegt und begleitet ein Alienräumkommando aus der Iso-Perspektive durch düstere Korridorszenerie.

Was den Aufbau des Teams betrifft, soll "Dark Descent" durchaus Ähnlichkeiten zum "Xcom"-Klassiker haben. Das Gameplay selbst ist aber eben nicht rundenbasiert auf jeden einzelnes Teammitglied heruntergebrochen. Vielmehr kontrolliert man das Team als gesamte Einheit, und das Spiel entscheidet sozusagen, welches Mitglied für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Ob dieses gewagte Konzept aufgeht, wird sich am 20. Juni zeigen. Es klingt jedenfalls besser als der x-te vermurkste Anlauf, einen Egoshooter in diesem Setting auf die Beine zu stellen.

Crash Team Rumble

Crash Team Rumble™ - Reveal Trailer

Crash Team Rumble™ - Reveal Trailer

System: Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Erscheint: 20. Juni

Crash Bandicoot, den einstigen Versuch eines Playstation-Maskottchens, kennt man üblicherweise aus Jump ’n’ Runs oder allenfalls Arcade-Racern. Das soll sich mit "Crash Team Rumble" ändern: Activision und Entwickler Toys for Bob haben sich entschlossen, eine Mischung aus MOBA und Brawler auf die Beine zu stellen. Auf Deutsch: Es handelt sich um einen reinen Mehrspielertitel, in dem zwei Teams auf einem abgesteckten Areal gegeneinander antreten müssen. Jeweils vier Spieler müssen darum kämpfen, die meisten Punkte für das Team zu sammeln.

Was das Spiel jetzt schon gelungen wirken lässt: Es verströmt nicht nur gelungen kunterbunten Charme, für den die Marke bisher auch schon bekannt war. Neben unterschiedlichen Spielerklassen sollen zahlreiche schräge Power-ups für chaotische Abwechslung sorgen. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter den Mikrotransaktionen. Sie waren in der Betaversion des Crossplay-Titels noch nicht verfügbar und dürften mitentscheidend sein, ob sich eine Community für das Spiel bilden wird – oder eben nicht.

Final Fantasy XVI

FINAL FANTASY XVI - REVENGE

FINAL FANTASY XVI - REVENGE

System: Playstation 5

Erscheint: 22. Juni

Mit großer Spannung erwartet wird auch der nächste Teil von "Final Fantasy", der für viele Spielerinnen und Spieler sicherlich ein Anwärter für das Spiel des Jahres sein könnte. Die Betonung liegt auf "könnte", denn Square Enix hat nach mehrjähriger Pause das hehre Ziel, eine Art Neustart der Serie durchzuführen. Vorbei scheinen die Zeiten rundenbasierter Kämpfe, dennoch soll ersten Gameplay-Eindrücken zufolge noch viel von Erbe des JRPGs mitschwingen.

Von der Aufmachung her orientiert man nach wie vor daran, möglichst opulent und episch rüberzukommen. Sehr gefällig aber, dass man diesmal dennoch deutlich düsterer, fast schon "mittelalterlicher" wirken will. In den Spielszenen, die man bislang zu sehen bekommen hat, wird man den Eindruck nicht los, dass sich die Entwickler möglicherweise auch sehr stark von "Game of Thrones" und ähnlicher Fantasy westlicher Prägung inspirieren ließen. Wer am 22. Juni an Bord sein möchte, braucht (leider) zwingend eine Playstation 5.

Sonic Origins Plus

Sonic Origins Plus – Announce Trailer

Sonic Origins Plus – Announce Trailer

System: Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Erscheint: 23. Juni

Nicht unbedingt ein neues Spiel, aber eine neue Collection sei schließlich noch erwähnt. Sonic Origins Plus ist eine erweiterte Neuauflage zu den ersten Spielen des blauen Sega-Maskottchen. Neben Sonic 1–3 und Sonic CD sind jetzt auch alle Titel in der Sammlung enthalten, die seinerzeit auf der tragbaren Spielekonsole Game Gear veröffentlicht worden sind.

Im Gegensatz zu den vier Klassikern sind die vier Game-Gear-Spiele leider nicht remastered oder ans neue Bildschirmformat angepasst worden. Neu sind dafür Charaktere, die in Sonic 1–3 (Amy) und Sonic CD (Knuckles) zum ersten Mal gespielt werden können. Der physischen Version für den Handel wird zudem noch ein kleines Artbooklet und ein Wendecover in "Mega Drive"-Optik spendiert. (bbr, 29.5.2023)