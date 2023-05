Das Modehaus Chanel startete unlängst in Los Angeles in die Urlaubssaison, nun folgen die anderen Luxusmodehäuser mit ihren Cruise-Entwürfen. Der Wettkampf um die spektakulärsten Locations, zu denen Einkäuferinnen, Journalisten und Prominente geladen werden, ist in die nächste Runde gegangen. Für Dior ging es heuer nach Mexiko, Louis Vuitton veranstaltete eine Show am Gardasee, Gucci zog es nach Südkorea, und das Modehaus Versace tat sich in Cannes für eine Kollektion mit Popstar Dua Lipa zusammen.

Im vergangenen Jahr hatte Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri die Ausstellung zu Frida Kahlos Garderobe im Pariser Galliera-Museum entdeckt, wenige Monate später widmet sie der mexikanischen Künstlerin eine Kollektion. Das Modehaus Dior zeigte bei Regenwetter seine Cruise-Show im Colegio de San IIdefonso. Eines der durchgehenden Motive der Kollektion: der Schmetterling.

Dior Resort 2024

Dior Resort 2024. YANNIS VLAMOS

Dior Resort

Dior Resort 2024. YANNIS VLAMOS

Die Bilder, die während der Generalprobe gemacht wurden, mögen darüber hinwegtäuschen, aber auch das Modehaus Louis Vuitton hatte wettertechnisch Pech. Die Show, die in den Gärten der Isola Bella im Lago Maggiore stattfinden sollte, wurde ins Innere des Palazzo Borromeo verlegt. Dort zeigte Nicolas Ghesquière, der seit zehn Jahren die Frauenkollektionen für Louis Vuitton entwirft, opulente wie futuristische Kleider. Inspiration: fantastische Wasserwesen. Der Designer gab Gas, diesmal ging es auch darum, Pietro Beccari, den neuen CEO der Marke, zu überzeugen.

Louis Vuitton Cruise 2024

Louis Vuitton Cruise 2024. Louis Vuitton

Louis Vuitton Cruise-Show 2024

Louis Vuitton Cruise-Show 2024. Louis Vuitton

Die Show-Kulisse des Modehauses Gucci: der Gyeongbokgung-Palast in Seoul. Anlass für die Show in Südkorea war allerdings nicht das jahrhundertealte Gebäude, sondern das 25-Jahr-Jubiläum des dortigen Gucci-Stores. Die Cruise-Kollektion, die auf Skaterhosen und XXL-Shirts setzte, wurde noch von einem Designteam entworfen – Kreativchef Sabato de Sarno präsentiert seine erste Show im Herbst.

Gucci Cruise 2024

Gucci Cruise 2024. EPA

Donatella Versace weiß, wie eine Urlaubskollektion die Aufmerksamkeit der jungen Konsumentinnen und Konsumenten auf sich zieht: Die Italienerin tat sich mit Popstar Dua Lipa zusammen. Sie interpretierte die Marke mit Schmetterlingsmotiven ganz so, wie es der Generation Z gefallen könnte. Wenn die denn schon das nötige Kleingeld besitzt, um in Mode von Versace zu investieren.

Dua Lipa x Versace La Vacanza 2023 | Fashion Show | Versace

Watch the "La Vacanza" women's collection co-designed by Donatella Versace and Dua Lipa debut on Tuesday, May 23rd in Cannes, South of France. The collection will be available in-store and at Versace.com immediately following the show. #VersaceLaVacanza Versace