Caren Miosga soll Nachfolgerin von Anne Will werden Foto: imago/Future Image

Hamburg - "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (54) ist als Nachfolgerin von Polittalkerin Anne Will im Gespräch, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten", zitiert die dpa den NDR, zuvor hatte auch schon die "Bild"-Zeitung über Miosga als mögliche Nachfolgerin von Anne Will berichtet.

Anne Will hatte die Sendung rund 16 Jahre lang moderiert, der Talk mit ihr wird noch bis Ende des Jahres zu sehen sein. Ihr Vertrag läuft aus und sie sill sich neuen Projekten widmen. (red, 24.5.2023)