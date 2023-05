Doskozil sieht in der "ZiB 2" nicht über Tellerrand der SPÖ, Netflix-Account-Sharing kostet jetzt auch in Österreich extra, wutgeladener Wahnsinn in "Beef" auf Netflix, was Victoria Swarovski Gold wert ist und sich Helene Fischer bei Lidl kauft

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Grüne) bei der Präsentation des neuen ORF-Gesetzes. Foto: APA/EVA MANHART

Hier kommen die Mediennews von heute:

Stellungnahme zum geplanten ORF-Gesetz: Datenschutzbehörde äußert ernste Bedenken zu ORF-Beitrag - Gesetzesentwurf mit "Eingriff in Verfassungsrecht auf Geheimhaltung" reiche "keinesfalls" für geplante Einkommensprüfung für Befreiungen

ORF-Gesetz: Rechnungshof vermisst Klärung der ORF-Aufgaben zum ORF-Beitrag - 4000 Stellungnahmen zu ORF-Gesetz. Staatliche Prüfer für Gesamtsystem der Medienförderung nach Qualitätsstandards.

Deutschland: Große Sinnsuche für ARD und ZDF - Der ORF bekommt ein neues Gesetz mit Beiträgen von allen und Streaming. Deutschland lässt Fachleute grundsätzlicher über öffentlich-rechtliche Medien nachdenken

Warnung vorab: Netflix-Account-Sharing kostet jetzt auch in Österreich extra - Nutzer, die nicht mit dem Account-Inhaber unter einem Dach wohnen, sollen bald 4,99 Euro zahlen. Mehr als 100 Länder sind betroffen – darunter auch Österreich

TV-Tagebuch: Doskozil sieht in der "ZiB 2" nicht über Tellerrand der SPÖ - Das werden noch harte Tage bis zur Obmannwahl in der SPÖ – wie schon am Dienstag bei Armin Wolf im Studio

Wutgeladener Wahnsinn: "Beef" mit Ali Wong und Steven Yeun auf Netflix: Wutgeladener Wahnsinn - Gefühlt jede der zehn Folgen endet mit einem "Oh no, you didn't"-Moment, allerdings nicht auf die witzige Art

Rampenschau: Was Victoria Swarovski Gold wert ist und sich Helene Fischer bei Lidl kauft - Die Schlagersängerin macht Werbung für den Diskonter, und Jeff Bezos will wieder heiraten

Switchlist: Hanno Setteles Neffentricks und Die Jagd, Ratten in Paris, der Mythos der Mantas, Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Landraub: TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.