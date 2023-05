In Neubauten sollen mechanische Be- und Entlüftungsanlagen eingebaut werden. Durch die Pandemie rückte das Vorhaben auf den Plan

Frische Luft für die Bundesschulen. Imago / Stefan Zeitz

Wien - Mediziner warnen seit Jahren vor den Auswirkungen "dicker Luft" im Klassenzimmer - von Kopfschmerzen über Müdigkeit bis zu verringerter Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Während der Corona-Pandemie ist vor allem die erhöhte Ansteckungsgefahr bei Infektionskrankheiten in den Fokus geraten. Das Bildungsministerium hat deshalb festgelegt, dass in Neubauten fix Lüftungsanlagen eingebaut werden, heißt es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ.

Schon vor Beginn der Pandemie sei der Einbau von mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen zumindest in Neubauten "zur Diskussion gestanden und auch immer wieder realisiert worden", um die Luftqualität in Schulräumen zu verbessern, heißt es in der Beantwortung der SPÖ-Anfrage zum Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) 2020 durch Minister Martin Polaschek (ÖVP). Durch die Pandemie sei das Thema mit Blick auf den erhöhten Infektionsschutz durch Frischluftzufuhr und ständigen Luftwechsel forciert worden, "sodass der Einbau von mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen in Neubauten nunmehr fixer Bestandteil bei Bauvorhaben geworden ist".

Keine Einschränkungen bei Bauaktivitäten

Das Bildungsministerium ist freilich nur für den Bau und Erhalt der Bundesschulen (AHS, BMHS) zuständig. Schulerhalter der Pflichtschulen (vor allem Volks- und Mittelschule) sind hingegen Länder und Gemeinden.

Auswirkungen auf Neubauten, Sanierungen oder Erweiterungen von Bundesschulen könnten unterdessen die gestiegenen Baukosten zeigen, die zu einer "ressortinternen Aktualisierung" des SCHEP 2020" führen, wie es in der Anfragebeantwortung heißt - "und zwar dahingehend, dass dieses Gesamtvolumen (von ca. 2,4 Milliarden Euro, Anm.) als unveränderlich angenommen worden ist und daher nicht alle 255 Projekte im in Aussicht genommenen 10-jährigen Zeitraum realisiert werden können". In der Praxis werde es aber kein Zurückfahren der Projekte geben, wurde gegenüber der APA auf Anfrage im Büro von Minister Polaschek betont. "Das SCHEP ist rollierend, daher wird es auf absehbare Zeit keinerlei Einschränkungen bei den Bauaktivitäten geben." (APA, 25.5.2023)