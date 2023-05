Unbekannte krachten am Montag in Vösendorf mit einem BMW in die Auslage eines Juweliergeschäfts. Die Ermittlungen laufen in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden

Die Täter gelangten offenbar über einen Lieferanteneingang in den Shopping-Tempel in Vösendorf. APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT

Vösendorf / St. Pölten / Wien – Nach dem spektakulären Einbruch in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) vom Montag ist in Wien ein weiteres ausgebranntes Auto sichergestellt worden. Es bestehe ein Tatzusammenhang, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag. Die Ermittlungen laufen in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden.

Das ausgebrannte Fahrzeug wurde Baumschlager zufolge bereits Montagfrüh in Wien-Donaustadt sichergestellt. Es war ebenso wie der in der SCS in Brand gesteckte und zurückgelassene BMW in dem Außenbezirk der Bundeshauptstadt gestohlen worden. In die Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich ist dem Sprecher zufolge auch Europol eingebunden.

Bisher Unbekannte waren am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem BMW in die Auslage eines Juweliergeschäfts in dem Einkaufszentrum vor den Toren Wiens gekracht, nachdem sie über einen Lieferanteneingang in den Shopping-Tempel gelangt waren. Das Auto zündeten sie an. Der Coup dauerte nach Polizeiangaben nur wenige Minuten. (APA, 25.5.2023)