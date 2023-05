Roberta Metsola ist am Donnerstag und Freitag in Wien. Geplant sind eine Rede im Nationalrat sowie Gespräche mit Van der Bellen, Nehammer und Karner

Der Besuch von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag und Freitag in Österreich ist nicht nur eine diplomatische Freundlichkeitsvisite, sondern hat aus Sicht Brüssels auch den einen triftigen politischen Grund: Es geht nicht zuletzt darum, in der EU endlich Einigkeit in Sachen Schengen-Erweiterung herzustellen. Und Österreich schert hier bekanntlich – Stichwort Bulgarien und Rumänien – aus, denn in Wien hat man Bedenken.

Roberta Metsola will in Wien über Schengen und die Ukraine reden. EPA/OLIVIER MATTHYS

Metsola will Österreich erklärtermaßen davon überzeugen, auf Brüssel-Linie einzuschwenken. "Vor elf Jahren haben EU-Kommission und EU-Parlament die Mitgliedschaft Rumäniens und Bulgariens im Schengen-Raum begrüßt", sagte Metsola im Vorfeld ihres Besuchs zur APA. "Ich verstehe, dass Österreich Bedenken hat, aber ich möchte überzeugen, dass wir einen Ausweg finden können." Die Auswirkungen auf die Bürger der beiden Länder seien enorm, betonte die konservative Politikerin, die wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) angehört.

Österreich und die Niederlande hatten vor wenigen Monaten den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum blockiert. Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner – beide sind als ÖVP-Politiker Fraktionskollegen von Metsola – argumentierten ihre Position mit einer hohen Anzahl an illegalen Grenzübertritten. Doch Metsola kommt optimistisch nach Wien: Sie sei sicher, schon bald eine Einigung auf den von der EU-Kommission vorgelegten Asyl- und Migrationspakt erzielen zu können.

Angelpunkt Wahl 2024

Ob das allerdings vor der nächsten Nationalratswahl in Österreich passieren wird (diese findet spätestens im Herbst 2024 statt), ist aber fraglich: Die FPÖ segelt im Aufwind der Umfragen, nicht zuletzt dank ihrer rigiden Migrationspolitik. Da wird sich die unter Druck befindliche ÖVP wohl kaum auf einen liberaleren Kurs als bisher einlassen.

Das weiß auch Metsola, dennoch plädiert sie gegenüber der APA für eine "konstruktive proeuropäische Mitte", die auch die "schwierige Diskussion" über Migration führt.

Weiteres wichtiges Thema auf der Agenda von Metsola, die am Donnerstagvormittag vor dem Nationalrat sprechen, danach Gespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie mit Vertretern der Regierung und des Parlaments führen sowie sich am Abend in der Wiener Urania den Fragen junger Bürgerinnen und Bürger stellen wird: die Zukunft der Ukraine in Europa. Am Freitag wird Metsola dann gemeinsam mit Van der Bellen sowie Vertreterinnen und Vertretern des Europäischen Parlaments die Dauerausstellung "Erlebnis Europa" in der Wiener Rotenturmstraße eröffnen. (gian, APA, 25.5.2023)