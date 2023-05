Tina Turner zählte zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Popgeschichte. Am Mittwoch ist sie in ihrer Wahlheimat Schweiz gestorben. EPA

"Nutbush City Limits"

Der Song aus dem Jahr 1973 zählt zum Besten aus Tina Turners Songkatalog. Den Text hat sie über ihre Heimatstadt und deren Enge geschrieben. Harte Feldarbeit, Kirchgang am Sonntag, rassistische Polizei, Alkoholverbot im Bezirk. Alles eng hier. Tina wollte möglichst schnell raus. Leider geriet sie an den falschen Kerl. Bei der Studioaufnahme spielte laut Legende übrigens Glam-Gott Marc Bolan Gitarre.

Musikladen

"Proud Mary"

John Fogerty schrieb einen der bekanntesten Songs der Popgeschichte für seine Band Creedence Clearwater Revival. Der eigentlich gemächlich wie der namensgebende Raddampfer auf dem Mississippi rollende Lagerfeuerklassiker für Gitarristen in D-Dur wurde bis heute hunderte Male gecovert. Live im italienischen Fernsehen 1971 sehen wir, dass die Schiffsmotoren gegen Ende aber auch orgiastisch durchdrehen können. Ein absoluter Klassiker.

Storchengerippe

"River Deep – Mountain High"

In den regelmäßigen Listen der besten Songs aller Zeiten darf dieser Song von Ike & Tina Turner von 1966 nicht fehlen. Ursprünglich produziert vom verrückten Phil Spector in dessen berühmtem "Wall of Sound"-Verfahren, hielt er auch bei den Livekonzerten mit weniger Musikern und weniger Hall dem Publikum stand. Hier sehen wir außerdem, warum Tina Turner in ihrer zweiten Karriere vor allem in den 1990er-Jahren zu den globalen, ganze Fußballstadien füllenden Weltstars gehörte. Egal in welcher Version, hier ist Gänsehaut angesagt.

Jan

"It's Only Rock 'n' Roll"

Tina Turner war auch eine gesuchte Duettpartnerin. Beziehungsweise suchte sie sich ihre Duettpartner aus. Hier sehen wir, dass Mick Jagger mit Tina Turners Band im Rücken während der für die Rolling Stones überaus schwierigen 1980er-Jahre etwas mehr Pfeffer im Hintern haben konnte als mit seinen Problembären Keith Richards und Ron Wood.

Fuyijama35

"Tonight"

Auch David Bowie hatte es nach seiner Großtat Scary Monsters und dem kommerziellen Hoch mit Let's Dance in den späteren 1980er-Jahren nicht leicht. Das von 1985 stammende Duett mit Tina Turner im von Bowie und Iggy Pop geschriebenen Liebeslied Tonight zählt zu den schönsten Auftritten von Tina: "Everything will be alright tonight."

Roy Gardnerra

"Let's Stay Together"

Nach ihrer Scheidung von Prügelgatte Ike Turner jahrelang im Out, leiteten die britischen Produzenten Martyn Ware und Glenn Gregory alias Heaven 17 unter dem Projektnamen British Electric Foundation (B.E.F.) das große Comeback von Tina Turner ein. Der Song Let's Stay Together stammt von Memphis-Soul-Legende Al Green.

dahliacorona

"Private Dancer"

1984 veröffentlichte Tina Turner das Album Private Dancer und startete damit nach Jahren am Tiefpunkt eine Weltkarriere mit bis dato 180 Millionen verkauften Tonträgern. Diese Aufnahme stammt von einem Konzert in Kalifornien aus dem Jahr 1993. In diesem Jahr gab Tina Turner mit Joe Cocker und Rod Stewart im Vorprogramm auch ein Konzert auf der Wiener Donauinsel.

eltonandtinafan

"The Best"

Noch immer fixer Programmbestandteil der Formatradios dieser Welt: Tina Turners Überhit von 1989. Das Lied wurde von Mike Chapman und Holly Knight, die auch für die Erfolge von The Sweet, Suzi Quatro oder Smokie verantwortlich zeichneten, ursprünglich für die britische Sängerin Bonnie Tyler geschrieben. Gegen die Cinemascope-Fassung von Tina hatte sie allerdings keine Chance.

Tina Turner

"What's Love Got to Do with It"

Irgendwo auf der Welt läuft auch gerade einer der größten Hits Tina Turners. Nachdem der Song von Cliff Richard und Donna Summer abgelehnt beziehungsweise nie ernsthaft im Studio aufgenommen wurde, machte ihn Tina ab 1984 zum Evergreen. Er diente auch als Titelsong des gleichnamigen Biopics über ihr Leben von 1993.

eltonandtinafan

"We Don't Need Another Hero (Thunderdome)"

1985 gab Tina Turner in Mad Max 3 – Jenseits der Donnerkuppel an der Seite von Mel Gibson die böse Wüstenkönigin Aunt Entity. Der selbstverständlich von ihr gesungene Titelsong wurde zwar nicht zum größten Erfolg der Sängerin. Verzichten mag man auf ihn aber auch nicht.

samuel matthews

(Christian Schachinger, 25.5.2023)