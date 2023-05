Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) sieht das geplante ORF-Gesetz im Widerspruch zu EU-Bestimmungen insbesondere über verbotene staatliche Beihilfen. Das geht aus der Stellungnahme des VÖZ zum Entwurf im Rahmen der parlamentarischen Begutachtung hervor. Mit einer EU-Beschwerde des Zeitungsverbandes ist zu rechnen. Der Zeitungsverband verlangt neuerlich etwa eine Beschränkung des ORF auf öffentlich-rechtliche Angebote, online nur Videobeiträge mit Textbeschränkungen.

EU-Prüfung "unausweichlich"

Der Zeitungsverband sieht eine "unionsrechtswidrige Quersubventionierung von ORF-Presseberichterstattung mit Rundfunkentgelten". Zeitungsähnliche Onlineangebote sind schon nach dem heutigen ORF-Gesetz verboten, das auf einem EU-Beihilfenverfahren vor 2010 basiert. "Andernfalls läge nämlich eine Quersubventionierung des nicht dem ORF zugewiesenen Pressebereichs mit Rundfunkgebühren vor", schließt der VÖZ aus dem damaligen Verfahren der EU-Kommission. "Tatsächlich wurde die Zusage gegenüber der EU KOM jedoch nicht umgesetzt, weil diese Regelung in der Praxis nicht eingehalten wird."

Mit der Neufassung des ORF-Gesetzes werde diese Presseähnlichkeit aber "auch noch erweitert und für die Zukunft festgeschrieben", heißt es in der VÖZ-Stellungnahme: "Aus diesem Grund ist jedenfalls eine erneute Befassung der EU-Kommission nunmehr unausweichlich.

Der Zeitungsverband: "Das Ergebnis aus quantitativ und qualitativ umfassender Aktuell-Berichterstattung einerseits und nahtloser Integration weiterer textbasierter Online-Angebote in das Nachrichtenangebot macht das öffentlich-rechtliche Online- Angebot orf.at entgegen den Zusagen gegenüber der Europäischen Kommission zur reichweitenstärksten Online-Zeitung und zum reichweitenstärksten Online-Magazin Österreichs. Dieser Umstand hat bei den Mitgliedern des VÖZ für einen Auflagenrückgang und - damit verbunden - den Verlust von Werbeeinnahmen geführt."

70 Seiten ORF.at-Zeitung

Der Zeitungsverband illustrierte die Zeitungsähnlichkeit von ORF.at schon in der bisherigen Form zuletzt mit einer Zeitungsversion der aktuellen ORF.at-Newsinhalte im Umfang von 70 Seiten, die der VÖZ Politikerinnen und Politikern schickte.

Der Zeitungsverband will gegen zeitungsähnliche ORF-Angebote neuerlich EU-Kommission einschalten. Getty Images / Dirk Rietschel, ORF, Montage DER STANDARD

EU-Vorabprüfung gefordert

"Die geplante Neufassung des ORF-Gesetzes ist in der vorliegenden Form aus mehreren Gründen nicht mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar und daher vorab bei der Europäischen Kommission zu notifizieren", heißt es in der Stellungnahme des Zeitungsverbandes. Notifizierung ist die Prüfung von staatlichen Beihilfen auf ihre Vereinbarkeit mit EU-Recht, wonach diese den Wettbewerb in der Union nicht verzerren dürfen. Die bisherige GIS-Finanzierung des ORF war vor 2010 Gegenstand einer EU-Prüfung, ein Kompromiss mit der Republik Österreich darüber war die Basis des aktuell gültigen ORF-Gesetzes von 2010.

Das geplante ORF-Gesetz stellt die ORF-Finanzierung auf einen "ORF-Beitrag" von allen Haushalte und von Firmen unabhängig vom Empfang um. 525.000 Haushalte und 100.000 Firmen mehr als die GIS heute sollen künftig den Beitrag zahlen. Mit dem Beitrag fällt die bisher auf die GIS eingehobene Mehrwertsteuer weg. Der ORF erhält laut Gesetzesentwurf als Abgeltung für den damit ebenfalls entfallenden Vorsteuerabzug von der Republik jährlich zumindest 70 Millionen Euro.

Die Mehrwertsteuer auf die GIS sei schon bisher gesetzwidrig eingehoben worden, argumentiert der Zeitungsverband. Die bisherige Einhebung sei "nichts anderes als die gebotene Abkehr von einer wohl schon bisher nicht mit dem Unions- Mehrwertsteuerrecht zu vereinbarenden Praxis".

Der Generalanwalt am EU-Gerichtshof sieht die bisher auf die GIS eingehobene Mehrwertsteuer allerdings in seinem Donnerstag veröffentlichten Schlussantrag als mit dem EU-Recht vereinbar.

Der Zeitungsverband verlangt, wie berichtet, eine grundlegende Neufassung des von ÖVP und Grünen vorgelegten Begutachtungsentwurfs. In einem bereits veröffentlichten Fünf-Punkte-Programm fordert der VÖZ etwa eine Evaluierung und Reduktion des ORF auf öffentlich-rechtliche Angebote, weiter gehende Werbebeschränkungen online, ein Verbot öffentlich-rechtlicher Mittel für Social Media-Formate, nur noch Video- und Audiobeiträge mit maximal 300 Zeichen Text auf ORF.at sowie eine Entpolitisierung der ORF-Gremien. (fid, 25.5.2023)