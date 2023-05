Jetzt anhören: Der Gouverneur des konservativen Florida will für die Republikaner um die US-Präsidentschaft kämpfen. Kann er Donald Trump in der Wählergunst überholen?

Thema des Tages Trumps größter Rivale: So radikal ist Ron DeSantis

Donald Trump bekommt Konkurrenz: Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, will nun auch für die Republikaner um die US-Präsidentschaft kämpfen. Angekündigt hat er das eher chaotisch auf Twitter, aber was konservative Inhalte angeht, steht er Trump in nichts nach.

Im Podcast spricht Eric Frey, leitender Redakteur beim STANDARD, darüber, wer von den beiden bessere Chancen hat, US-Präsident zu werden – und welche Folgen das auch für Europa haben kann. (red, 25.5.2023)