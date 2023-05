"Spider-Man 2" wird wohl keinen Multiplayer-Modus besitzen – die zwei Helden wird man abwechselnd spielen. Sony

Am Mittwoch präsentierte Sony im sogenannten Playstation Showcase die wichtigsten Spiele für die nächsten anderthalb Jahre. Ein Feuerwerk an Neuankündigungen – von denen viele allerdings auch für die Konkurrenz erscheinen werden –, erstmals Gameplay-Eindrücke zu dem für Sony sehr wichtigen "Spider-Man 2" und tatsächlich neue Hardware. Allerdings keine Playstation 5 Pro, wie manche im Vorfeld vermutet hatten.

Streaming-Konsole

Sehr kurz wurde Project Q vorgestellt, das im Vorfeld bereits geleakt worden war. Tatsächlich ist der Handheld keine eigene Konsole, sondern kann lediglich auf die PS5 geladene Spiele auf den 8-Zoll-Bildschirm via WLAN streamen. Optisch erinnert das Gerät an Nintendo Switch oder auch das Steamdeck. Wann das Gerät genau erscheinen wird, wurde nicht verraten. Playstation-Chef Jim Ryan ließ jedoch wissen, dass man "in naher Zukunft" mehr zu der neuen Hardware verraten werde und der Release noch in diesem Jahr stattfinden könnte.

Überraschend kündigte Sony auch neue Kopfhörer an und erstmals In-Ear-Varianten. Diese können mit der Playstation, aber auch mit Smartphone oder Tablet via Bluetooth verbunden werden. Auch hier wurde kein genaues Erscheinungsdatum genannt, und auch was die Preise betrifft, tappt man als Interessierter aktuell noch im Dunkeln.

Mit Project Q stellt Sony eine Streaming-Plattform vor, aber keine eigenständige Handheld-Konsole. Sony

Neue In-Ear-Kopfhörer sollen wohl eine Alternative zum Sony-Over-Ear-Angebot sein. Sony

"Spider-Man 2"

Richtig viel gezeigt wurde zum exklusiven Herbst-Highlight für die Playstation 5: "Spider-Man 2". Der baldigst auch im Kino zu sehende Kraven wird auch im Spiel den Antagonisten mimen, spielerisch scheint man sich stark an den zwei Vorgängerspielen zu orientieren. Die ersten Gameplay-Eindrücke verrieten zudem, dass man sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielen wird, die gemeinsam gegen Kraven und andere Schurken antreten werden.

Parker trägt zudem einen Symbionten bei sich, der ihn nicht nur farblich verändert, sondern auch seinen Charakter verändert. Das lässt spielerisch mehr Möglichkeiten zu, wie man im dazupassenden Video sehen durfte. Ein spannender Titel, der offenbar teuer produziert wurde und von dem sich Sony fürs Weihnachtsgeschäft sicher einiges erwartet.

"Metal Gear Solid Delta" und "Assassin's Creed"

Neu aufgelegte Spiele haben mittlerweile Tradition, doch das am Mittwoch angekündigte Remake von "Metal Gear Solid 3" lässt wohl wenige langjährige Playstation-Fans kalt. Unter dem Titel "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" wird das Spiel zu einem noch unbekannten Zeitpunkt neu aufgelegt. Zudem wird eine "Master Collection" die ersten drei Titel für den Verkauf im Herbst zusammenfassen, allerdings ohne große Überarbeitung.

Mit "Mirage" kehrt im Herbst die berühmte "Assassin's Creed"-Reihe nach mehrjähriger Pause zurück. Der große Hingucker war das Spiel zwar nicht, die Rückkehr zum traditionellen Gameplay und Setting der Serie wird bestimmte Spieler aber mit Sicherheit abholen. Release wird der 12. Oktober 2023 sein.

Alle vorgestellten Titel hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber es war ein starkes Programm, das Sony in der einen Stunde abfeuerte. Vor allem Fortsetzungen, beispielsweise "Helldivers 2", "Ghostrunner 2" oder "Alan Wake 2" zeigten, dass es an Spielenachschub in den nächsten Monaten nicht mangeln wird.

Ein Remake von Teil drei der "Metal Gear"-Reihe kam als Ankündigung überraschend. Konami

Sieger aus Japan

Schon in den letzten Jahren eine der stabilsten Währungen in der Branche gehörte auch bei dieser Show der japanische Entwickler und Publisher Capcom zu den großen Siegern. Mit einem kurzen Teaser zum nächste Woche erscheinenden "Street Fighter 6", der VR-Version von "Resident Evil 4" und der großen Ankündigung des Rollenspiels "Dragon's Dogma 2" zeigten die Japaner einmal mehr, wie wichtig sie auch für die Plattform Playstation sind.

Mit "Dragon's Dogma 2" präsentierte Capcom einen lang erwarteten Fan-Favoriten. Leider wurde noch kein Veröffentlichungsdatum genannt.

Wenig VR

Zu den Überraschungen gehörte sicher die Ankündigung von "Marathon" von Bungie. Das Spiel war die Basis für das später vom Studio entwickelte "Halo", das mittlerweile an anderer Stelle fortgeführt wird. Für "Marathon" gilt allerdings wie für viele andere gezeigte Spiele, dass es auch für die Xbox und den PC erscheinen wird, wie auch Microsoft kurz nach der Show via Tweet wissen ließ.

Wer eine Sony-Konsole zu Hause hat, dem wird das aber egal sein. Sony zeigte, dass der Naschschub an Games gesichert scheint und so die Absätze der Playstation 5 auch Software-seitig gestützt sind. Einzig Playstation VR2 kam etwas kurz in der Präsentation. Bis auf vier Shooter war wenig zu sehen, auch wenn diese gut aussahen. Hier muss man abwarten, ob die stockenden Verkaufszahlen der Anfang des Jahres eingeführten Hardware damit angetrieben werden können. (aam, 25.5.2023)