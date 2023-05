Wien - Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) lässt kein gutes Haar am geplanten ORF-Gesetz. In einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens verweisen die Privatsender darauf, dass das Gesetzespaket nicht den Medienmarkt als Ganzes stärke, sondern in erster Linie den ORF: "Dessen Online-Spielraum wird erheblich ausgeweitet und zusätzlich wird der ORF-Finanzrahmen deutlich erhöht. Dies verstärkt die dominante Position des ORF im Markt – zu Lasten privater Medien, insbesondere TV und Radio."

Corinna Drumm vom Verband österreichischer Privatsender kritisiert das geplante ORF-Gesetz. APA/ROLAND SCHLAGER

Um die "negativen Wettbewerbsauswirkungen zu kompensieren", seien Auslgeichsmaßnahmen notwendig. Die im Gesetzesentwurf der schwarz-grünen Regierung vorgesehenen Werbebeschränkungen bei Ö3 und online von jährlich 25 Millionen Euro sind für die Privatsender zu wenig. "Die vorgeschlagenen Einschränkungen bei der Radiowerbung würden nur zu Mindereinnahmen von 0,2 Millionen Euro führen, das sind weniger als 1% des von der Politik gewünschten Effekts. Im Bereich der TV-Werbung sind bislang gar keine Werbebeschränkungen vorgesehen, und die Online-Werbebeschränkungen werden nicht zu Erlösreduktionen führen, sondern sogar Erlössteigerungen zulassen", heißt es in der Stellungnahme. Der VÖP beruft sich dabei auf eine Studie, die Werbeexperte Peter Lammerhuber verfasst hat. Er gründete 1987 die Mediaagentur MediaCom.

Lammerhuber schlägt eine Reduktion der Werbezeit im TV-Hauptabend des ORF-Programms auf 15 Minuten bei gleichbleibendem Tagesgesamtlimit vor sowie eine Reduktion der vermarktbaren Werbeminuten bei Ö3 und gesamt im ORF-Radio um jeweils 15 Prozent. Die Möglichkeit zur Überschreitung der täglichen Werbezeitgrenzen in TV und Radio - die Durchrechnung - sollte komplett beseitigt werden, so Lammerhuber.

Corinna Drumm, Geschäftsführerin des VÖP, fasst die Sichtweise des privaten Rundfunks folgendermaßen zusammen: „Um das Medien-Ökosystem und insbesondere die Vielfalt von Privatradio und Privat-TV zu beschützen, sind jedenfalls noch umfangreiche Adaptierungen des vorgelegten Gesetzesentwurfs erforderlich. Die von Peter Lammerhuber vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduktion der Werbeintensität des ORF sind das absolut nötige Mindestmaß als Ausgleich für die Stärkung des ORF infolge des Gesamtpakets. Andernfalls bleiben private TV-, Radio- und Online-Angebote aus Österreich der übermächtigen kommerziellen Konkurrenz durch den ORF ausgesetzt. Dies gefährdet die Vielfalt, Qualität und letztlich die besondere Rolle der Medien für das Funktionieren der Demokratie in Österreich.“ (red, 25.5.2023)