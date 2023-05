Am Umgang mit Songtexten scheiden sich die Geister: Während die einen Wort für Wort genau zuhören und sich über deren Inhalt viele Gedanken machen, ist der gesungene Text für andere nichts weiter als eine Begleiterscheinung, die sie meist nicht näher interessiert.

Wie sehr interessiert Sie, was in Songtexten besungen wird? Foto: imago images/Addictive Stock/David Munoz

Songtexte: Vom Hinhören und Weghören

Für Erstere ist ein Song, der sie anspricht, vielschichtig – und die Botschaft dahinter genauso interessant wie der Beat. Sie hören sich bewusst an, worum es geht, was besungen wird und welche Ansichten und Meinungen das Lied beinhaltet. Falls der Text Interpretationsspielraum lässt oder sie aus dem, was sie da wahrnehmen, nicht schlau werden, recherchieren sie vielleicht auch in einschlägigen Foren über mögliche Bedeutungen und Zusammenhänge, die sich dahinter verbergen. Sie wollen verstehen, was es mit Anspielungen oder kryptischen Textstellen auf sich hat, und diskutieren gern auch mit anderen darüber, was der Verfasser oder die Verfasserin damit meinen könnte.

Andere hören zwar vielleicht ebenso gerne Musik, setzen sich damit jedoch anders auseinander und schenken Songtexten einfach keine besondere Aufmerksamkeit. Ob dabei Geschichten erzählt oder politische Botschaften transportiert werden, spielt für sie keine Rolle – nehmen sie doch das gesungene Wort als eines von vielen zusammenwirkenden Elementen eines Liedes wahr, neben anderen wie der Melodie oder einem Instrumentalsolo. Musik zu genießen oder Lieder eines Lieblings-Acts zu hören, hat für sie einen Reiz, der an vielem festgemacht werden kann, aber ganz sicher nicht vordergründig an dem, was da besungen wird.

Natürlich gibt es bei diesem Thema nicht nur Schwarz und Weiß, und nur weil man sich einmal mit einem Songtext näher beschäftigt hat, tut man dies vielleicht nicht bei jedem Lied aus jedem Genre. Es kann auch vorkommen, dass man nur bei bestimmten Lieblingsbands derart in die Tiefe geht, und bei dem, was man im Radio oder sonst wo eher unfreiwillig mithört, auch kein gesteigertes Textinteresse an den Tag legt. Zudem spielt natürlich auch das Genre eine entscheidende Rolle: Der gesanglich transportierten Message eines Singer-Songwriters genau zuzuhören wird vielleicht leichter fallen, als aus inbrünstig gegröltem Death-Metal-Gesang inhaltlich schlau werden zu wollen. Aber viele Menschen haben dennoch eine Grundeinstellung und Tendenz, wie sehr sie Songtexten generell Beachtung schenken.

Wie ist das bei Ihnen?

Sind Sie eher "Team Hinhören" oder "Team Weghören", wenn es um Songtexte geht? Welcher hat Sie schon einmal länger beschäftigt, um ihn zu verstehen? Wenn Ihnen Texte eher gleichgültig sind – was macht für Sie die Freude an Musik aus? Und gibt es vielleicht eine Textstelle, die Sie seit langem ins Grübeln bringt? Vielleicht kann die STANDARD-Community ja aushelfen! (Daniela Herger, 30.5.2023)