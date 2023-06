Madison und Royce bei New Yorker Opernball im Plaza Hotel an einem Freitag Stefan Joham

STANDARD: Wie habt ihr euch kennengelernt?

Madison: Wir sind beide auf die Baylor-Universität in Waco, Texas, gegangen. Unsere Zimmergenossen sind damals schon zusammengewesen, so haben schließlich auch wir zueinandergefunden.

STANDARD: Welche Eigenschaft schätzt ihr aneinander?

Royce: Da tue ich mir schwer, eine einzelne ­Fähigkeit herauszupicken, weil eigentlich alles an ihr so perfekt ist.

Madison: Seine Bereitschaft zuzuhören. Und er versucht nicht, meine Probleme zu lösen, sondern mich dabei zu unterstützen, dass ich sie selbst ­lösen kann.

STANDARD: Was war das schönste Geschenk, das ihr dem/der anderen gemacht habt?

Royce: An dem Tag, als ich sie fragte, ob sie meine Freundin sein will, schenkte ich ihr Ohrringe von Tiffany’s ...

Madison: ... aber das schönste Geschenk ist trotzdem seine fürsorgliche Art und dass er so gut ­zuhören kann.

STANDARD: Welche Serien oder Filme schaut ihr zusammen?

Madison: Zuletzt war das "The Last of Us". Das ist in den USA gerade eine recht populäre Zombieserie mit gutem Erzählstrang.

STANDARD: Wie findet ihr die Kleidung des/der anderen?

Royce: Das ist einfach. Sie kann alles tragen und sieht in allem hervorragend aus. (Sascha Aumüller, 1. 6. 2023)