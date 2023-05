Das eigene Haus, der eigene Garten und der eigene Zaun, der das eigene Grundstück vom Rest der Welt abgrenzt. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, nehmen die Menschen viel Geld in die Hand, verschulden sich oft über Jahrzehnte. Doch Wohnen und vor allem Bauen ist auch ohne Grundbesitz möglich. Das zeigen zahlreiche Initiativen. In der Schweizer Stadt Basel etwa werden Areale seit 2016 nur noch in Ausnahmefällen verkauft. Stattdessen wird ein Baurecht für meist 99 Jahre vergeben.

Was wäre, wenn Grundbesitz nicht als selbstverständlich angesehen würde, es kein privates kapitalistisches Eigentum an Grund und Boden gebe? Darüber sprechen wir in dieser Folge Edition Zukunft mit dem deutschen Philosophen Niklas Angebauer. Er forscht dazu an der Universität Oldenburg. (Julia Beirer, 26.5.2023)

Diesen Podcast widmet Ihnen Ja! Natürlich, das Bio an dem so viel mehr dranhängt. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

Über den Podcast

"Edition Zukunft" ist der STANDARD-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Neue Folgen erscheinen immer Freitags. Redaktion: Julia Beirer, Lisa Breit, Alicia Prager, Philip Pramer | Produktion: Christoph Grubits | CVD Audio: Zsolt Wilhelm | Musik: audioBoutique

Jetzt abonnieren bei: Apple Podcasts | Spotify