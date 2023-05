Bonnie Tyler wird auf der Donauinsel auftreten. EPA

Wien – Das Wiener Donauinselfest wird heuer 40 und bietet bei seiner Jubiläumsausgabe vom 23. bis 25. Juni mehr als 700 Stunden Programm. Auf den 13 Bühnen werden etwa Michael Patrick Kelly, Silbermond, The Bosshoss, Bonnie Tyler oder RAF Camora zu erleben sein. Mit dem Fest wolle man "neugierig machen und Begegnungen zulassen", sagte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bei der Programmpräsentation am Donnerstag.

Über viereinhalb Kilometer erstreckt sich das Gelände des größten Open-Air-Festivals Europas, das bei freiem Eintritt zu besuchen ist. Inhaltlich will man für jeden etwas bieten, vom wie immer umfangreichen Musikangebot über verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten bis zu gastronomischen Schmankerln. Nicht zu kurz kommen dabei diverse Newcomer. "Neue Töne, auch das ist das Inselfest. Wir haben uns diese Vielfalt in 40 Jahren gemeinsam bewahrt", sagte Novak. An drei Tagen wolle man "Lebensqualität auch gemeinsam leben".

Rap, Country, 80er

Herzstück ist die große Festbühne, die durch die Kuratierung durch FM4, Radio Wien und Ö3 an jedem Tag eine andere Ausrichtung bietet: Am Freitag steht hier Rap im Fokus, wenn neben dem heimischen Chartstürmer und Fanliebling RAF Camora etwa sein deutscher Kollege Greeen zum Einsatz kommt. Tags darauf gibt es eine Country- und Rockabilly-Verneigung von The Bosshoss, während Freunde der 80er-Jahre bei Bonnie Tyler auf ihre Kosten kommen. Heimisches Liedgut steuern Julian Le Play oder Alle Achtung bei. Zum Abschluss am Sonntag gibt es beim Auftritt von Michael Patrick Kelly wohl für manche nostalgische Erinnerungen an das legendäre Konzert der Kelly Family auf der Donauinsel, das 1995 die Massen mobilisierte und rund 200.000 Besucher anlockte.

Auf ihren bereits sechsten Einsatz beim Großereignis darf sich Jazz Gitti freuen, die am Freitag die Schlagerbühne erklimmen wird. Auf sie folgen an den nächsten Tagen ewige Klassiker wie Insieme, Münchener Freiheit oder die Spider Murphy Gang. Am Puls der Zeit ist man freitags im ORF-3-Kulturzelt, wo sich der derzeit angesagte K-Pop in verschiedenen Facetten entfalten darf. Literatur und Humor stehen dann am Samstag und Sonntag auf dem Programm, wofür unter anderen Julya Rabinowich, Angelika Niedetzky, Vea Kaiser und Christoph Fritz sorgen. Hunderte Rockfans finden sich am Sonntag wieder zur Aktion "Rocktogether" des Radiosenders 88.6 ein, bei der gemeinsam der Metallica-Song "Enter Sandman" performt wird. Außerdem soll ein Designmarkt die Menschen am Freitag auf die Insel locken, während auf der Action-&-Fun-Insel unterschiedliche Hindernisparcours ihrer Bewältigung harren.

Rund sechs Millionen kosten

Als Charity-Partner wird beim Donauinselfest, das heuer unter dem Motto #momentewiediese steht, für die gemeinnützige Stiftung Cape 10 gesammelt, die in Wien das gleichnamige Sozial- und Gesundheitszentrum betreibt. "Wir sind eine Anlaufstelle für viele Menschen, die in Not sind. Jede und jeder ist bei uns willkommen", erklärte Vorstandsvorsitzender Siegfried Meryn. Einerseits könne der Becherpfand für Cape 10 gespendet werden, andererseits werden auch Merchandise-Artikel angeboten.

So umfangreich das Jubiläumsprogramm ausgefallen ist, hat natürlich auch das Donauinselfest mit der Teuerungswelle zu kämpfen. Von Energie bis zu den Logistikpartnern sei das zu spüren, erklärte Novak auf Nachfrage. "Aber auch die Corona-Zeit hat gerade in der Eventbranche ihre Spuren hinterlassen." Aufgefangen werden konnte das nicht zuletzt durch eine Fördererhöhung durch die Stadt, die mit rund zwei Millionen Euro für 35 Prozent des Gesamtbudgets aufkommt. Der Rest wird mit Sponsoren und Partnern bestritten. (APA, 25.5.2023)