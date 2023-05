Das diesjährige Rennen am 2. Juli ist imORF live zu sehen - Ab dem nächsten Jahr überträgt ServusTV das Rennen exklusiv

Die Formel1-Boliden drehen demnächst in Monaco ihre Runden. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

ServusTV und ORF teilen sich seit mehreren Jahren die Formel-1-Saison im heimischen Fernsehen auf. Auf den Grand Prix von Österreich in Spielberg wollte bisher aber niemand verzichten. Nun ist damit aber Schluss. "Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz haben sich die Rechtepartner ServusTV und ORF darauf verständigt, den Österreich-Grand-Prix nicht mehr parallel zu übertragen", hieß es in einer Aussendung. Das diesjährige Rennen am 2. Juli zeigt der ORF live. Ab dem nächsten Jahr überträgt ServusTV das Rennen exklusiv.

Nach der wetterbedingten Absage des Grand Prix in Imola vergangene Woche ergibt sich zudem eine neue Rennaufteilung. Das Rennen in Ungarn zeigt ServusTV.

Die verbleibenden Rennen im Überblick

GP von Monaco am 28. Mai live bei ServusTV

GP von Spanien am 4. Juni live im ORF

GP von Kanada am 18. Juni live bei ServusTV

GP von Österreich am 2. Juli live im ORF

GP von Großbritannien am 9. Juli live im ORF

GP von Ungarn am 23. Juli live bei ServusTV

GP von Belgien am 30. Juli live bei ServusTV

GP von Niederlande am 27. August live bei ServusTV

GP von Italien am 3. September live im ORF

GP von Singapur am 17. September live bei ServusTV

GP von Japan am 24. September live im ORF

GP von Katar am 8. Oktober live im ORF

GP der USA/Austin am 22. Oktober live bei ServusTV

GP von Mexiko am 29. Oktober live im ORF

GP von Brasilien am 5. November live bei ServusTV

GP der USA/Las Vegas am 18. November live bei ServusTV

GP von Abu Dhabi am 26. November live im ORF

(APA, 25.5.2023)