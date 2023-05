Omar Sarsam ist für "Okidoki" und den ORF im Einsatz. ORF/Nadia Gerstl

Wien - Eine "Entdeckungsreise des Staunens" verspricht der ORF mit einem neuen "Okidoki"-Format namens "Das Wunder DU". Die neue 13 Folgen umfassende Sendereihe aus der Feder von Thomas Brezina wird derzeit gedreht. Mit an Bord sind laut einer Aussendung Kinderchirurg und Comedian Omar Sarsam, Melanie Flicker und ein Kinderrateteam.

Die 15-minütigen Folgen widmen sich stets einem Überthema wie Sehen, Hören, Haut, Knochen, Essen, Herz, Gehirn und Blut. Die Themen sollen durch Untersuchungen und Tests vorgeführt und erklärt werden. Ab Herbst soll "Das Wunder DU" im Wochenendprogramm in ORF 1 und in weiterer Folge in einem neuen digitalen ORF-Kinderangebot zu sehen sein. (APA, 25.5.2023)