In der Stadt Nakano hat ein Mann mehrere Menschen attackiert, japanischen Medien zufolge wurden drei Menschen getötet und eine Person verletzt

Die Polizei umzingelte das Gebäude, in das der Verdächtige floh. AP/Kyodo News

Nagano – In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann mehrere Menschen mit einem Gewehr und einem Messer attackiert haben. Er soll drei Menschen getötet haben, zwei davon Polizisten, eine weitere Person wurde verletzt. Das berichteten japanische Medien am Donnerstag. Der Verdächtige soll zuerst mit einem Messer auf eine Frau eingestochen und dann mit einem Jagdgewehr um sich geschossen haben. Danach sei er in ein Gebäude geflüchtet, das die Polizei nun umstellt.

Nakano lieg in der Präfektur Nagano auf der Hauptinsel Honshu. (APA, red, 25.5.2023)