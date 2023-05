Wirklich neue Ideen gibt es im Smartphone-Bereich nur selten, zu ausgereift sind diese Systeme mittlerweile. Ist es dann doch einmal so weit, sind die anderen Hersteller rasch zur Stelle, um sich davon "inspirieren" zu lassen. Weniger blumig gesagt: Google kopiert eifrig bei Apple, Apple umgekehrt bei Google aber ebenso. Den Nutzern kann dieses "Wer hat's erfunden" sowieso herzlich egal sein, solange sie von den neuen Funktionen auf ihren jeweiligen Systemen profitieren.

Dock-Modus

So ergibt es sich, dass auf iPhone-User mit der nächsten Softwaregeneration ein nettes neues Feature zukommen dürfte. Wie Apple-Experte Mark Gurman in einem Artikel für Bloomberg berichtet, sollen iPhones künftig auch bei gesperrtem Bildschirm nützliche Informationen anzeigen, solange das Gerät horizontal positioniert ist.

Neue Features sollen das iPhone besser machen. REUTERS

Das iPhone soll in diesem Modus also als eine Art smartes Display dienen und über ausgewählte Widgets Informationen zu Wetter, Kalendereinträge oder auch aktuelle Benachrichtigungen anzeigen. Dabei soll der Hintergrund dunkel sein, um sich etwa auf einer Ladestation neben dem Bett gut einzufügen. Das Ganze soll sich als Erweiterung der Lock-Screen-Widgets verstehen, die Apple mit iOS 16 vergangenen Herbst eingeführt hat.

Vergleiche

Eine ähnliche Funktion gibt es bei Googles eigenen Pixel-Smartphones schon seit einigen Jahren, dort kann diese Anzeige auch verwendet werden, um Smart-Home-Geräte zu steuern. Bei Inaktivität können zudem Fotos angezeigt werden. Es ist davon auszugehen, dass Apple an Ähnliches denkt.

Tablets

Bei Google forciert man dieses Konzept dieser Tage übrigens sogar noch mehr. Lässt sich doch das gerade erst vorgestellte Pixel-Tablet in Kombination mit einem speziellen Dock gleich in ein richtiges Smart Display verwandeln – samt der Möglichkeit, von dort aus Smart-Home-Geräte zu steuern.

Glaubt man Gurman, dürfte Apple in dieser Hinsicht ebenfalls bald nachziehen. Denn auch für iPads soll derzeit eine magnetische Ladestation in Entwicklung sein, die dann ein angedocktes Tablet in eine Smart-Home-Zentrale verwandelt.

Ausblick

Ob der Bericht zutreffend ist, dürfte sich schon bald klären. Wird doch die Vorstellung von iOS 17 für Apples Worldwide Developers Conference erwartet, die am 5. Juni mit einer einleitenden Keynote eröffnet wird. (apo, 25.6.2023)