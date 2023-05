Wien – Donnerstagabend vergab der CreativClub Austria wieder seine Venus-Statuen für die kreativste Werbung des Jahres. Darüber hinaus werden neben der Auszeichnung "Client of the Year" heuer erstmals die Auszeichnungen "Creative Lead of the Year", "Creative Regional Leads" sowie die neuen Awards "Venus for Change" und "Der Venus" vergeben. 160 Juroren bewerteten 1.285 Einreichungen, 13 Arbeiten davon wurden mit einer goldenen Venus, 59 mit Silber und 115 mit Bronze ausgezeichnet. Für 203 Arbeiten bleibt es bei einer Shortlist-Platzierung.

"Im Vergleich zu den letzten drei Jahren sieht man heuer – trotz kontinuierlich gestiegener Einreichzahlen – fast um die Hälfte weniger Gold-Auszeichnungen. Die Jury war bewusst restriktiv mit deren Vergabe, um die Vorbildwirkung der ausgezeichneten Arbeiten für die heimische Kreativindustrie hervorzuheben. Geglänzt haben jene Kampagnen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind", sagt dazu Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien).

Jung von Matt Donau ist "Creative Lead of the Year"

Jung von Matt Donau holte die meisten Auszeichnungen und den Titel "Creative Lead of the Year", fünf Gold-Veneres, elf in Silber, 19 in Bronze sowie 19 Shortlist-Platzierungen gingen an die Agentur. Jung von Matt Donau sicherte sich auch die Auszeichnungen "Venus for Change" mit der Burger-King-Kampagne "Normal oder mit Fleisch?" und "Der Venus" mit der Wien-Tourismus-Kampagne "Sisi's New Portrait". Beide Auszeichnungen werden zum ersten Mal vergeben.

Mit insgesamt 48 Auszeichnungen, davon eine in Gold, drei in Silber, 14 in Bronze und 30 Shortlist-Platzierungen, liegt Demner, Merlicek & Bergmann (DMB) hinter Jung von Matt Donau im Ranking als "Creative Lead of the Year". Auf den dritten Platz schafft es Dodo mit insgesamt 14 Auszeichnungen, davon eine Venus in Gold, sechs in Silber, fünf in Bronze und eine weitere Shortlist-Platzierung.

Kunde des Jahres: Erste Group sowie Erste Bank und Sparkasse

Der "Client of the Year" geht an Erste Group sowie Erste Bank und Sparkasse. Schon von 2019 bis 2021 sicherte sich die Erste Group dreimal in Folge diesen Titel. Zweitplatzierter im Ranking der besten Kunden ist Burger King, gefolgt von Wien Tourismus.

Erstmals wird ein Creative Lead pro Bundesland prämiert. Wer die meisten Punkte im CCA-Venus-Ranking für sich verbuchen kann, sichert sich den Titel. Diese "Creative Regional Leads" sind: Jung von Matt Donau (Wien), Wald & Schwert (Niederösterreich), Zunder (Oberösterreich), Salić (Salzburg), En Garde (Steiermark), Büro Rene & Hannah Philomena Scheiber (Tirol), Zur Gams Kommunikationsagentur (Vorarlberg).

Die CCA-Venus-Gold-Preisträger 2023

Mit der Kampagne "Normal oder mit Fleisch?" für Burger King überzeugt Jung von Matt Donau in den Kategorien "PR-Aktion" und "Direct".

Gold für Jung von Matt Donau mit Burger-King-Kampagne. Foto: CCA

In der Kategorie "Animation" punktet sowohl die "#GlaubAnDich"-Kampagne "Face Your Fears" für Erste Bank und Sparkasse als auch die Weihnachtskampagne 2022 "#BelieveInChristmas" für Erste Group.

CCA Gold Erste Bank

CCA-vergoldet: #GlaubAnDich. Foto: CCA

Ebenfalls vergoldet: "#BelieveInChrismas" von Jung von Matt Donau für Erste Group. Foto: CCA

Gold für Jung von Matt Donau gibt es auch in der Kategorie "Creative Effectiveness" für die Kampagne "Vienna strips on OnlyFans" für Wien Tourismus.

Gold für die Jung-von-Matt-Donau-Kampagne: Vienna Strips on Only Fans. Foto: CCA

Zweimal Gold holt sich die Agentur Ortner & Weihs zusammen mit Marko Mestrovic und Neulicht Film in den Kategorien "Fotografie" und "OOH – Klassische Werbung" für die Kampagne "Demo gehen statt untergehen" für Fridays for Future.

Gold für die Kampagne „Demo gehen statt untergehen“ für Fridays for Future. Foto: CCA

Jeweils einmal Gold geht an "Scary Good Fingerfood" von DDB Wien für McDonald's in der Kategorie "Fotografie", an "Drei Flaschen für eine bessere (Gastro)Welt" von DMB für Vöslauer in der Kategorie "Illustration" sowie an "CCA Venus Jubiläumsedition" von Dodo für Creativ Club Austria in der Kategorie "Art Direction" und an "представь себе – Bringing 'Imagine' to Russia" von Papabogner in der Kategorie "Sound Design".

Vergoldet in "Fotografie": "Scary Good Fingerfood" von DDB Wien für McDonald's. Foto: CCA

"Drei Flaschen für eine bessere (Gastro)Welt" von DMB für Vöslauer gewinnt Gold in der Kategorie "Illustration". foto: CCa

Gold an die "CCA Venus Jubiläumsedition" von DODO in der Kategorie "Art Direction". Foto: CCA

CCA-Gold in der Kategorie "Sound Design": "представь себе – Bringing 'Imagine' to Russia" von Papabogner. Foto: CCA

Zwei Gold-Veneres für Nachwuchs

In der Nachwuchskategorie gewinnen Dario Carmelo Di Feo, Franz Tilman Frommann, Benjamin Paul Knopper und Leonie Agnes Roithner von der Angewandten Wien mit ihrer gemeinsamen Arbeit "Helm auf!" und sichern sich die Gold-Venus. Mit "Spot a Bot" überzeugt auch das Team der Fachhochschule Salzburg mit Daniela Dottolo, Nicolas Graf, Kevin Harizaj, Lena Heiglauer, Denise Hödl und Magdalena Jo Umkehrer und holt Gold.

Gold-Venus in der Nachwuchskateogire für "Helm auf!", eine gemeinsame Arbeit von Studierenden der Angewandten Wien. Foto: CCA

Ebenfalls bei Nachwuchs vergoldet:"Spot a Bot" von einem Team der Fachhochschule Salzburg. Foto: CCA

Alle 390 ausgezeichneten Arbeiten (Gold, Silber, Bronze und Shortlist) erhalten einen Eintrag im Jahrbuch des Creativ Club Austria und sind zu den internationalen ADCE-Awards zugelassen. Die Awards werden vom europäischen Dachverband, dem Art Directors Club of Europe, in Barcelona Ende November 2023 verliehen. (red, 25.5.2023)