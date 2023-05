19.40 REPORTAGE

Re: Israel im Griff der Rechten – Siedlerbewegung auf dem Vormarsch In Israel ist Benjamin Netanjahu eine Koalition mit radikalen Vertretern der Siedlerbewegung eingegangen. Sie wollen ein jüdisch dominiertes "Eretz Israel", ein Großisrael, in dem sie das Sagen haben. Was bedeutet das für den Konflikt mit den Palästinensern im Westjordanland und in Ostjerusalem? Bis 20.15, Arte

20.15 ACTION

Bumblebee (USA 2017, Travis Knight) Vor dem Hintergrund von Ronald Reagans USA der 80er-Jahre liefert das Prequel die Vorgeschichte zum ersten Transformers-Film von 2007. Im Zentrum stehen der junge Autobot B-127 und das unter dem Tod seines Vaters leidende Teenagermädchen Charlie (Hailee Steinfeld). Statt der üblichen Materialschlacht ist Bumblebee als gewitztes Coming-of-Age-Movie angelegt. Bis 22.35, ProSieben

20.15 DROGENTHRILLER

Sicario (USA/MEX 2015, Denis Villeneuve) Drogenschmuggel zwischen den USA und Mexiko: Eine famose Emily Blunt nimmt in dem Thriller von Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) als FBI-Agentin einen aussichtslosen Kampf für Gerechtigkeit auf sich. Teil zwei im Anschluss. Bis 22.35, Puls 4

21.10 SATIRE

Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale Im Saisonfinale seiner Sendung übergibt Peter Klien erstmals den Satirepreis "Der Gute-Nacht-Topf": In verschiedenen Kategorien überreicht er Politikerinnen und Politikern "diesen extravaganten Preis, den sie sich durch extravagante Leistungen verdient haben". Bis 22.05, ORF 1

21.45 MUSIKDOKUS

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane & A Bigger Bang Doppelschlag für die Stones: In der 2012 veröffentlichten Doku werfen die Haudegen der britischen Rockband in Interviews und mit Archivmaterial Schlaglichter auf ihre monumentale Karriere. Danach gibt es ab 23.40 den Konzertmitschnitt A Bigger Bang vom Gratiskonzert 2006 am Copacabana Beach in Rio de Janeiro, zu dem 1,5 Millionen Menschen kamen. Bis 1.40, Arte

Keith Richards und seine Fender Telecaster rocken Rio im Konzertmitschnitt "The Rolling Stones: A Bigger Bang", Arte, 23.40 Uhr. © Brian Rasic

22.25 WESTERN

Stern des Gesetzes (The Tin Star, USA 1957, Anthony Mann) Ein Kopfgeldjäger und ehemaliger Gesetzeshüter (Henry Fonda) steht einem unerfahrenen Sheriff (Anthony Perkins) zur Seite und lehrt ihn, worauf es ankommt: Selbstbeherrschung und Empathie. Meisterregisseur Anthony Mann hält mit seinem Western einer verrohten Gesellschaft den Spiegel vor. Bis 23.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Migration ins Ungewisse – Little Germany 1882 Zwischen 1830 und 1930 sind knapp sechs Millionen Deutsche in die USA ausgewandert. New York war zwischenzeitlich nach Berlin und Wien die Stadt mit dem größten Anteil deutschsprachiger Bevölkerung weltweit. "Little Germany" hieß der Stadtteil, in dem die meisten Deutschen lebten. Die Spieldokumentation erzählt das Schicksal eines deutschen Migranten, der große Hoffnungen auf New York setzt. Bis 23.20, ORF 2

Radiotipps

14.05 KONZERT

In Concert: Gonzalo Rubalcaba Der kubanische Jazzpianist 2022 bei einem Soloauftritt im finnischen Espoo. Bis 15.30, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix. China, KI und Kontrolle In der Welt der künstlichen Intelligenz tobt ein Wirtschaftskrieg zwischen den mächtigsten Nationen der Welt. Bis 19.30, Ö1

23.03 MUSIK

Zeit-Ton: Péter Eötvös über György Ligeti – Eine Komponisten-Freundschaft Die Komponisten György Ligeti und Péter Eötvös wurden beide im multiethnischen Siebenbürgen geboren - und trafen später in Budapest wieder aufeinander. Bis 0.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 26.5.2023)