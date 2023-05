Antakya Türkei-Wahl entscheidet sich auch im Erdbebengebiet

In einer Stichwahl fällt am Sonntag in der Türkei die Entscheidung, wer in den kommenden fünf Jahren als Präsident die Geschicke des Landes leiten wird. Ob das Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan oder sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu sein wird – diese Frage entscheidet sich auch in der vom Erdbeben zerstörten Region im Süden des Landes