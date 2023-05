Es ist vollbracht. Foto: EPA/Powell

Manchester - Manchester United hat die Teilnahme an der kommenden Champions League endgültig abgesichert. 4:1 siegten die "Red Devils" am Donnerstagabend im Nachtragspiel gegen einen nur im Tabellenmittelfeld angesiedelten Chelsea FC und stießen damit auf Platz drei vor. Liverpool kann den Erzrivalen bei nur noch einer ausstehenden Runde nicht mehr aus den Top vier verdrängen.

Casemiro brachte United schon in der 6. Minute voran, Anthony Martial traf tief in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum 2:0. Nach Seitenwechsel legte Bruno Fernandes per Elfmeter (73.) und Marcus Rashford (78.) mit seinem 30. Pflichtspieltor dieser Saison binnen weniger Minuten nach. Marcel Sabitzer fehlt Manchester seit zwei Wochen aufgrund einer Knieverletzung, die Leihgabe von Bayern München dürfte den Club im Sommer wieder verlassen. Das Ehrentor für die einmal mehr fehleranfälligen "Blues" schoss Joao Felix (89.). (APA; 26.5.2023)