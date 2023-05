Als Scholz am Frankfurter Flughafen aus dem Auto stieg, stürmte der Mann auf ihn zu und umarmte ihn. Er wurde von der Polizei festgenommen

Archivbild: Der deutsche Kanzler wurde am Frankfurter Flughafen überrascht. APA/dpa/Kay Nietfeld

Berlin – Ein Autofahrer hat sich in Frankfurt am Main mit seinem Privatwagen unbefugt dem Konvoi des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) angeschlossen und ihn nach dem Aussteigen umarmt, ohne dass die Personenschützer rechtzeitig eingeschritten sind. Das berichtet die "Bild"-Zeitung am Freitag. Ein Regierungssprecher sagte auf Anfrage: "Ich kann den Bericht im Wesentlichen bestätigen." Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts (BKA) sagte der Zeitung: "Es wurde niemand verletzt."

"Die Person wurde ohne Widerstand von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt festgenommen", fügte die Sprecherin hinzu. Eine Stellungnahme der Bundespolizei war in der Nacht zu Freitag zunächst nicht zu bekommen.

Dem Bericht zufolge kam es zu dem Zwischenfall, nachdem Scholz am Mittwoch vom Frankfurter Sitz der Europäischen Zentralbank zum Flughafen gefahren worden war. Der Wagen des Mannes konnte demnach zusammen mit dem Kanzlerkonvoi - trotz nicht angemeldetem Kennzeichen - auch die Sicherheitsschranke des Flughafens passieren.

Personenschützer werden erst spät aufmerksam

Als der deutsche Kanzler seine Limousine auf dem Rollfeld verließ, stürmte der Fahrer des Autos auf Scholz zu, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn. Scholz habe es geschehen lassen, schilderte die Zeitung. Erst in diesem Augenblick seien die BKA-Personenschützer und Polizisten auf die potenziell bedrohliche Situation aufmerksam geworden und hätten den Mann festgenommen.

"Bild" zitierte Kanzleramtskreise mit den Worten: "Für Olaf Scholz war es in der konkreten Situation kein großer Vorfall, nur eine überraschend innige Umarmung. Im Rückblick stellt sich heraus, was da alles hätte passieren können." Scholz' BKA-Team habe intern zugegeben, dass es zu einer derartigen Situation nicht noch einmal kommen dürfe. (APA, 26.5.2023)