Die Regierungsverhandlungen in Salzburg sind nach drei Wochen abgeschlossen. ÖVP und FPÖ haben sich auf eine künftige Koalition geeinigt und am Freitagvormittag ihr Regierungsprogramm vorgestellt. Inhaltlich kommt es zu wenigen Überraschungen. Bei der Ressortaufteilung gab es in der ÖVP einige Verschiebungen, die FPÖ erhält ein großes Wohnbau- und Raumordnungsressort.

Marlene Svazek und Wilfried Haslauer haben sich auf eine gemeinsame Koalition geeinigt. APA/BARBARA GINDL

Große Ressorts behält die ÖVP

Die ÖVP besetzt ihre vier Regierungssitze mit den bestehenden Regierungsmitgliedern Wilfried Haslauer, dessen potenziellem Nachfolger Stefan Schnöll, Josef Schwaiger und Daniela Gutschi. Haslauer übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Agenden Museen und Forschung, die Landesamtsdirektion und auch die Finanzen. Diese zur Chefsache zu erklären hatte der Landeshauptmann schon vor der Wahl angekündigt, nachdem der bisherige ÖVP-Finanzlandesrat Christian Stöckl in Pension geht.

Das zweite Ressort von Stöckl, die Gesundheit, gibt die ÖVP ebenso wenig ab, die übernimmt künftig Daniela Gutschi. Die Bildungsagenden behält Gutschi und nimmt Frauen und Diversität dazu. Stefan Schnöll erbt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Tourismus, die Wirtschaft und übernimmt auch die Gemeinde- und Kulturagenden zu seinem bestehenden Verkehrsressort. Josef Schwaiger behält Landwirtschaft, Energie und übernimmt nun auch die Nationalparks und die Asylagenden.

Wohnbau, Naturschutz und Soziales an die FPÖ

Die FPÖ hat neben Marlene Svazek den Radstädter Bürgermeister Christian Pewny und den Kundenserviceleiter der Salzburg AG, Martin Zauner, als Regierungsmitglieder nominiert. Die Jägerin Marlene Svazek wird die Natur- und Umweltschutzagenden von Gutschi und Grünen-Landesrätin Martina Berthold übernehmen. Darüber hinaus ist sie auch für Jagd und Fischerei, Familien sowie Elementarpädagogik zuständig.

Martin Zauner, der Mitglied der schlagenden Korporation Akademische Sängerschaft Hohensalzburg ist, wird ein neues Megaressort übernehmen: Zusammengefasst werden Wohnbau, Raumordnung und Grundverkehr. Zudem wird er das Sportressort erhalten. Der Radstädter Bürgermeister Pewny wird Soziallandesrat ohne die Asylagenden, bekommt jedoch die Lehrlinge und die Regionalentwicklung dazu. Andreas Schöppl bekommt kein Regierungsamt, er wird Landtagsklubobmann.

Vor der schwarz-blauen Regierungspräsentation hat eine Handvoll Menschen im Chiemseehof demonstriert. Stefanie Ruep

Demo am Dienstag

Haslauers Zeitplan, bis Ende Mai mit den Regierungsverhandlungen fertig zu sein, hat gehalten. Die Gremien von ÖVP und FPÖ haben am Donnerstagabend grünes Licht für den Koalitionspakt gegeben. Am 14. Juni wird die neue schwarz-blaue Regierung in Salzburg angelobt. Davor gibt es noch ein Hearing im Landtag. Dieser Weg hin zur schwarz-blauen Koalition wird von Protesten begleitet. Schon bei der Präsentation am Freitag war eine Handvoll Demonstranten in den Chiemseehof gekommen, sie skandierten: "Lügen, Hetze, Korruption. Schwarz und Blau hat Tradition." Für Dienstag ist eine bundesweite Großdemonstration gegen Schwarz-Blau in Salzburg angekündigt. (Stefanie Ruep, 26.5.2023)