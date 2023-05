Kim Kardashian mag schöne Zähne, das steht auf ihrer Wunschliste für ihren zukünftigen Partner. Foto: Epa, Justin Lane

Kim Kardashian – Ex von Kanye West und Ex von Pete Davidson, bravouröse Playerin der Medienorgel und in diversen Nebenjobs Model und Reality-TV-Star – ist offenbar auf der Suche nach Mr. Right. Auf Instagram veröffentlichte sie jedenfalls so eine Art Wunschzettel, wie ihr Zukünftiger zu sein hat. Und da gibt es – neben den konservativen Klassikern "Er soll mich beschützen" und "Er soll um mich kämpfen" – auch optische Wünsche, etwa den nach schönen Zähnen, "je gerader die Zähne, desto geiler werde ich", lautet dazu der Titel der "Bild"-Zeitung. Der deutsche Boulevardriese listet auf, was Kardashian an einem Partner noch wichtig wäre: "Er sollte auch gerne mal zur Kosmetik gehen oder mit mir ein Eisbad nehmen." Wenn das alles erfüllt wird, braucht es auch noch Haare, ein Punkt ihrer Anspruchsliste: "Keine Glatze, je mehr Haare, desto besser". Wir sind zuversichtlich, dass sich jemand finden wird.

Schade für sie, dass David Beckham schon vergeben ist, denn das mit der Kosmetik hat er ganz gut drauf, wie uns die "Gala" wissen lässt. Das Klatschblatt macht auf ein Tiktok-Post aufmerksam, dort ahmt der Ex-Fußballer die Schminkroutinen seiner Frau Victoria nach. Und er schaut darin recht geübt aus.

Wie es um die Schminkroutinen von Arnold Schwarzenegger steht, ist bis dato nicht überliefert. Dass er es körperlich noch immer draufhat, beweist er aktuell in der neuen Netflix-Serie "Fubar". Über sein Sexleben gibt er – nicht unwitzig – "Men's Health" Auskunft, wie oe24.at und auch 20min.ch aufmerksam machen. "In meinem Alter ist Sex ein Wort mit vier Buchstaben: HELP!", soll er dort zu Protokoll gegeben haben.

Über das Liebesleben eines anderen Wahlsteirers spekuliert unter anderen heute.at, "Andreas Gabalier und Silvia Schneider – was läuft da?", fragt sich die Gratiszeitung. Die beiden waren ja einmal ein Paar, auf Instagram ist Gabalier jetzt wieder an Schneiders Seite zu sehen. Die Aufklärung: Es handelt sich um ein "rein berufliches Zusammentreffen", Gabalier und Schneider drehen gerade für die ORF-Reihe "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot". Ausgestrahlt wird die Sendung am 19. Juni. (ae, 26.5.2023)