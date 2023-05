Als Barbie und Ken in knallbunten Outfits haben Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) weitere Details zur Story ihres "Barbie"-Spielfilms preisgegeben. Knapp zwei Monate vor dem geplanten Kinostart Mitte Juli stellte das Studio Warner Bros. am Donnerstag einen fast dreiminütigen Trailer ins Netz. Darin werden die langbeinigen Puppen aus ihrem perfekten, rosafarbenen Barbieland in die "echte Welt" versetzt.

"Meine Fersen sind auf dem Boden", stellt die gewöhnlich auf Stöckelschuhen spazierende Barbie mit Entsetzen fest. "Warum starren mich die Männer so an?", fragt sie sich, mit platinblonden Haaren und knallbunt angezogen, beim Rollerskaten mit Ken im kalifornischen Venice Beach.

Rosarote Plastik-Welt

Der turbulente Ausflug in die echte Welt endet mit Festnahmen und Verfolgungsjagden. Der Chef einer Spielzeugfirma (Will Ferrell) tobt, die Puppe müsse zurück in den Karton. Weitere Rollen in der Plastik-Welt übernehmen Michael Cera, America Ferrera, Kate McKinnon und Dua Lipa.

Warner Bros. hatte das Projekt mit der Australierin Robbie ("Babylon") 2019 angekündigt. Die Barbie-Puppe kam bisher nur in Animationsfilmen vor, nie in einem abendfüllenden Film mit echten Darstellern. Regie führt Greta Gerwig ("Little Women", "Lady Bird"), die zusammen mit ihrem Ehemann Noah Baumbach ("Marriage Story") auch das Drehbuch schrieb. (APA, 26.5.2023)