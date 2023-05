Ein 33-jähriger Passagier eines Asiana-Airlines-Flugs hat beim Landeanflug auf das südkoreanische Daegu den Notausgang des Flugzeugs geöffnet. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, befand sich die Maschine vom Typ Airbus A321-200 am Freitag mit knapp 200 Passagieren auf einem Inlandsflug, als sich der Vorfall ereignete.

Asiana Airlines erklärte, als das Flugzeug vor der Landung noch etwa 200 Meter über der Erde gewesen sei, habe ein nahe dem Notausgang sitzender Passagier die Tür manuell geöffnet. Dies habe bei einigen Passagieren zu Atemproblemen geführt, mehrere seien nach der Landung ins Krankenhaus gebracht worden.

Keine ernsten Verletzungen

Zu ernsteren Verletzungen habe der Zwischenfall aber nicht geführt, hieß es. Der Mann, der den Notausgang geöffnet hatte, sei zur Befragung zur Polizei gebracht worden.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, es habe neun Krankenhauseinweisungen gegeben. Sie veröffentlichte ein kurzes Video des Vorfalls. Darin ist zu sehen, wie ein starker Luftzug durch die offene Flugzeugtür dringt und einigen Passagieren die Haare zerzaust. Einige von ihnen schreien überrascht auf.

Physikalisch unmöglich ...

Nicht nur Menschen mit Flugangst stellen sich nun die Frage: Warum ist das Öffnen der Kabinentür durch einen Passagier überhaupt möglich? Praktisch alle Experten geben darauf zunächst einmal die Antwort, dass das Öffnen der Türen während des Fluges rein bauartbedingt und physikalisch auszuschließen ist. Das liegt daran, dass die Türen größer sind als die Öffnungen im Rumpf. Wenn sie erst einmal verriegelt sind, lassen sie sich nicht mehr bewegen. Um sie wieder aus der Öffnung zu kriegen, braucht es die typische rotierende Bewegung nach innen. Diese wird aber wegen der Kräfte verhindert, die auf die Türen wirken, erklärte etwa das Branchenmagazin "Aerotelegraph".

Eine dieser Kräfte entsteht aus dem Unterschied zwischen dem Kabinendruck im Inneren und des Flugzeugs und dem Druck in der Umgebung auf Reiseflughöhe. Der Kabinendruck ist dabei deutlich höher (rund 0,75 Bar gegenüber 0,2 Bar) und drückt so die Tür in die Verschalung. Dieser Effekt ist bekannt vom Abflussstöpsel in der Badewanne, der sich auch nicht einfach lösen lässt. Auf die Tür eines Airbus A321 wirkt demnach auf Reiseflughöhe eine Kraft von deutlich über einer Tonne. Warum gelang es dem Mann in Südkorea offensichtlich trotzdem, die Türe zu öffnen?

... aber in geringer Höhe machbar

Durchaus machbar ist das Öffnen der Türen aus physikalischer Sicht in sehr niedrigen Höhen, etwa beim Starten oder im Landeanflug, weiß etwa Klaus Wolf, Professor für Luftfahrzeugtechnik an der Technischen Universität Dresden. Das Aufmachen einer Türe wird bei Linienfliegern zwar sofort im Cockpit angezeigt. Eine Zentralverriegelung bei Piloten gibt es allerdings nicht, da es sich ja um Notausgänge handelt, die jederzeit zugänglich und öffenbar bleiben müssen.

Grundsätzlich wird das Bordpersonal in regelmäßigen Schulungen auf genau solche Situationen vorbereitet. Im Fall des südkoreanischen Fluges konnte aber niemand rechtzeitig reagieren, weil die Besatzung bereits für den Landeanflug angeschnallt war und der Mann zu nahe am Notausgang saß. Dabei gilt: Wer die Sicherheit des Fluges gefährdet, muss mit juristischen Konsequenzen rechnen. Alles, was für die die Sicherheit der Reise ein ernstes Risiko darstelle, wird den Behörden gemeldet. Der 33-Jährige wird nun von der Polizei verhört. (saum, APA, AFP, 26.5.2023)