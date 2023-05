Rohregger ist spezialisiert auf Wirtschafts- und Verfassungsrecht. IMAGO/Political-Moments

Wien – Der auf Wirtschafts- und Verfassungsrecht spezialisierte Anwalt Michael Rohregger (55) ist am Donnerstag zum neuen Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien gewählt worden. Er folgt auf Michael Enzinger, der nach acht Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist, hieß es in einer Aussendung. Die Amtsperiode beträgt vier Jahre.

Rohregger ist seit 2001 selbstständiger Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht und Verfassungsrecht. In der Kammer war er bereits Mitglied im Disziplinarrat (2009–2011) sowie im Ausschuss (2011–2023, seit 2015 als Vizepräsident). Er ist außerdem Honorarprofessor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien und Prüfungskommissär für die Rechtsanwalts-, Richteramts- und Prokuratursprüfung. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Nikolaus Nonhoff gewählt. (APA, 26.5.2023)