1. Auslöser kennen

Der erste Schritt sei laut Karriereberaterin Eckhardt, ein Bewusstsein darüber zu schaffen, welche Faktoren konkret die Unzufriedenheit auslösen. "Es braucht auf jeden Fall ein gewisses Verständnis dafür, was aktuell nicht passt. Das ist eines der ersten Dinge, die ich versuche, im Gespräch mit meinen Klient:innen herauszufinden", erklärt sie. Woher rührt die Unzufriedenheit genau: Ist es die Tätigkeit selbst, ist es das Umfeld oder sind es die Rahmenbedingungen (Arbeitszeiten, Arbeitsort, Gehalt etc.) unter denen der Job ausgeführt wird? Darauf aufbauend folgt das Bewusstsein darüber, was man stattdessen möchte: Was müsste sich konkret verändern, um glücklicher im Job zu sein?

2. Ziele statt Probleme

Wenn Menschen ihre Arbeitssituation verbessern wollen, sollten sie laut Arbeitspsychologin Christine Hoffmann ihre Probleme in Ziele verwandeln. Dafür eignet sich die Frage: Welche Ziele verstecken sich in meinen Problemen? Die Arbeitspsychologin empfiehlt dafür, aufzuschreiben, was Sie stört und was Sie sich stattdessen wünschen. Ein Beispiel: Es macht einen großen Unterschied, ob Menschen denken, dass sie sich in der Arbeit einsam fühlen (Problem) oder die Beziehungen im Team verbessern wollen (Ziel). Ob sie sich über zu viele Überstunden ärgern (Problem) oder sich vornehmen, zukünftig häufiger pünktlich Feierabend zu machen (Ziel). Schon allein die Umformulierung helfe, aus der negativen Haltung heraus in ein Bewusstsein der Gestaltungsmöglichkeiten zu kommen.

3. Das Positive sehen

Anschließend ist es hilfreich, nach Vorboten der erwünschten Zukunft zu suchen: Wann ist es schon ein bisschen so, wie ich es mir wünsche? In welchen Momenten fühle ich mich wohl am Arbeitsplatz, und was habe ich selbst dazu beigetragen? Wann schaffe ich es bereits, pünktlich Feierabend zu machen, und wie gelingt es mir? "Positive Ausnahmemomente werden häufig übersehen. Das liegt an der Negativitätsverzerrung in unserer Wahrnehmung", erklärt Hoffmann. Wenn wir uns bewusst machen, dass es sie gibt, erhöht das unsere Anstrengungsbereitschaft für weitere Veränderungen. Zudem lernen Menschen etwas über ihre Muster des Gelingens – also ihre bereits vorhandenen Kompetenzen, das Erwünschte herbeizuführen. Diese Erfolgsstrategien können sie künftig bewusst einsetzen.

4. Blick nach außen

Außerdem empfiehlt Hoffmann ein kreatives Brainstorming zu weiteren Lösungsideen. Oft sei es hilfreich, sich dabei zuerst von der eigenen Situation zu lösen. Also eine Liste mit mindestens zehn Ideen, wie Menschen Stress minimieren können, anzulegen – und erst danach zu schauen, welche drei Wege man selbst beschreiten möchte.

5. Grenzen setzen

Der richtige Ausgleich zum Job durch Freizeit und regelmäßige Pausen ist wichtig. Auch dabei kann die richtige Formulierung helfen: Sich nicht gegen den Job zu entscheiden, sondern für die eigene Gesundheit. Außerdem empfiehlt Hoffmann, bei Entscheidungen mehr Bedenkzeit einzuholen: "Wir haben oft den Eindruck, dass wir Entscheidungen schnell treffen müssen. Das stimmt aber meistens gar nicht." Nimmt man sich etwas mehr Zeit, darüber nachzudenken, ob man eine weitere Aufgabe oder ein Projekt wirklich übernehmen kann, statt direkt zuzusagen, treffe man meist die bessere Wahl und könne diese auch gut begründen."Oft machen wir uns selbst Druck, weil wir es allen recht machen wollen oder negative Konsequenzen befürchten, wenn wir Nein sagen", erklärt sie. Eine Beförderung nicht zu bekommen oder gar den Job zu verlieren, weil man die eigenen Grenzen kennt und wahrt, sei jedoch sehr unwahrscheinlich. "Es führt sogar eher dazu, dass man sich im Job mehr Respekt vonseiten anderer verschafft", sagt die Arbeitspsychologin.