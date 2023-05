13 Jahre lang ist Oliver Ribarich an der Seite von Heinz-Christian Strache. Leibwächter, Chauffeur, enger Vertrauter. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er die Abgründe des Ex-FPÖ-Chefs ans Licht bringt. In dieser Serie von "Inside Austria" erzählen wir die Geschichte jenes Bodyguards, der die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wir geben Einblick in Straches politische Verfehlungen und mutmaßliche Spesenexzesse. Und wir zeigen, wie es zum Untergang des einstigen rechten Politstars kommen musste.

In der dritten Folge erfahren wir, wie Strache und die FPÖ es als Kämpfer der "kleinen Leute" bis ins Vizekanzleramt schafften. Hinter den Kulissen gibt der Obmann mit seiner neuen Frau Philippa an der Seite jedoch mehr Geld aus als je zuvor. Ein Penthouse mit Jacuzzi, teure Geschenke, Luxusurlaube – mutmaßlich auf Kosten der Partei. Und die Spesenkasse wird dank Wahlerfolgen weiter gut gefüttert – durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Steuergeld. "Fürs fremde Geld ist uns nichts zu teuer. Das war der Running Gag in der Partei", erinnert sich Leibwächter Ribarich. Auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen, werden Straches Laster ihm in der Regierung mit Sebastian Kurz und dessen neuer ÖVP immer wieder zum Verhängnis. (red, 27.5.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Ribarich (ehemaliger Mitarbeiter von Heinz-Christian Strache), Heinz-Christian Strache (ehemaliger Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef), Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteuerin Innenpolitik beim STANDARD), Bastian Obermayer (Investigativjournalist) und Oliver Das Gupta (Autor beim STANDARD und beim "Spiegel"). Skript, Moderation und Gestaltung: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp. Redaktionelle Mitarbeit: Antonia Rauth. Recherche: Zsolt Wilhelm, Fabian Schmidt, Colette M. Schmidt, Oliver Das Gupta. Produktion: Christoph Grubits.

