Gewinne sind etwas Schönes, doch wie das Gehalt oder selbstständige Einnahmen müssen auch gewinnbringende Anlagen versteuert werden. Das geschieht bei vielen Banken automatisch, jedoch gibt es dennoch einige Punkte, die man als pflichtbewusster Steuerzahler beachten muss.

Elke Teubenbacher, ihres Zeichens Senior Managerin bei der Wirtschaftsprüfungsagentur Deloitte Tax, erklärt in der neuen Folge von "Lohnt sich das?", warum wir uns mit Steuern so ungern beschäftigen, was es bei Gewinnen zu beachten gibt und welche Sparform in Sachen Steuern die Nase vorn hat. (red, 30.5.2023)