Information-Overflow, Krisen, Zukunftssorgen; ausgelaugt, gestresst, verängstigt: Diese Kausalität spüren derzeit viele Menschen. Waren die 80er-Jahre noch das Zeitalter des Stresses, so erleben wir aktuell das Zeitalter der Angst. Einschlägige Untersuchungen wie die jüngst von Deloitte veröffentlichte "Global Gen Z & Millennial Survey" untermauern das.

Besser fühlen dank einer Massage. Das leuchtet ein. Ob man dafür auch einen "Massage Bar" mit CBD braucht, sei dahingestellt. (Symbolbild) Hersteller

Von den weltweit 22.000 befragten Personen der Jahrgänge 1983 bis 2004 blickt der Großteil sorgenvoll auf die Gegenwart und in die Zukunft. Allein in ­Österreich leiden 16 Prozent der Menschen unter Angststörungen, in England sind es ­bereits 30 Prozent – Tendenz laut Expertinnen und Experten steigend.

Lifestyleprodukte gegen Ängste

Rund um diese Ängste und, salopp formuliert, den "Weltschmerz" hat sich längst eine eigene, milliardenschwere Wellnessindustrie entwickelt. Die sogenannte Anxiety-Economy wirbt mit dem Versprechen, dass der Kauf von Meditations-Apps, Beruhigungssprays, Stressbällen, Duftkerzen oder Kuscheldecken Sorgen, Nervosität und Unbehagen quasi im Nu lindern könne. Vor allem auf Instagram, wo Mental Health von jungen Menschen zum höchsten Gut erhoben wird, werden vermeintlich wirksame Lifestyleprodukte gegen Ängste aggressiv vermarktet.

Selbst der schwedische Möbelriese Ikea führt bereits ein Wohnaccessoire zum Verkriechen vor der Welt: eine Gewichtsdecke, auch Gravity-Blanket genannt. Ursprünglich ein Therapiehilfsmittel für autistische Menschen, soll die zehn Kilogramm schwere mausgraue Decke den sorgenerfüllten Menschen mit ihrer Masse sanft ins Bett drücken, entspannen und damit zu einem besseren Schlaf verhelfen – wie eine Umarmung sei das. Bezahlt wird nach Gewicht: Bis zu 149 Euro kostet das Ding.

In dieser Galerie: 5 Bilder Calm Spray: Mundspray von Sunday Naturals mit B-Vitaminen und Pflanzenextrakten. Hersteller Pneemo: Ein elektronisches Gerät, mit dem man die richtige Atmung trainieren kann. Hersteller Joints: Der "Massage Bar" mit CBD-Öl von Lush soll zur Entspannung beitragen. Hersteller Stress Releazer: Ein Gadget von Beurer, das Entspannungshilfe und Atemtrainer in einem ist. Hersteller Odonvide: Eine Gewichtsdecke von Ikea, die für besseren Schlaf durch Druck auf den Körper sorgt. Hersteller

Beere gegen Weltschmerz

Ruhigen Schlaf versprechen auch diverse Nahrungsergänzungsmittel, als Mundspray oder in Pillenform erhältlich. Meist enthalten sie Melatonin, das die Einschlafzeit verkürzen soll, B-Vitamine und auch pflanzliche Wirkstoffe, die zum Beispiel aus der gehypten Schlafbeere Ashwagandha stammen.

Eine steile Karriere als lifestyliges Beruhigungsmittel hat CBD hingelegt. Ein Cannabidiol, das im Gegensatz zu THC keine halluzinogenen Effekte erzeugt. Es soll helfen, die ­innere Ruhe zu finden. Seifenhersteller Lush bietet sogar einen "Massage Bar" an, mit dem man sich das Pflanzenextrakt in die Haut einmassieren kann. Ob CBD wirklich wirkt, ist ­allerdings umstritten. Es gilt wie so oft: Wer daran glaubt, wird sich wohl besser fühlen. (max, 28.5.2023)