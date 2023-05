In den Neunzigerjahren war David Beckham der Inbegriff des metrosexuellen Mannes – die Augenbrauen penibel gezupft, der Bart schön gepflegt, die Haare top gestylt und die Haut mit teuren Cremes eingeschmiert. Der ehemalige Profi-Fußballer hat eine gewisse Affinität zu Kosmetikprodukten – unbestritten! Doch zum Beauty-Influencer reicht's noch nicht – wie ein Video auf dem Tiktok-Account von Ehefrau Victoria Beckham zeigt. Ernst gemeint ist der Bewegtbild-Content aber ohnedies nicht.

Der Fußballstar imitiert die Tutorials seiner Frau Victoria.

David Beckham imitiert darin auf augenzwinkernde Weise die Make-up-Tutorials seiner Frau und nimmt dieselbe Position ein: "Dieser Platz hat das beste Licht für Videoaufnahmen. Scheint so, aber was weiß ich schon", gesteht Beckham und erklärt daraufhin, wie wichtig es sei, die Haut zu pflegen und sie mit Feuchtigkeit zu versorgen. "So geht das am besten – laut Victoria Beckham Beauty", sagt er, während er mit dem Pinsel etwas unbedarft über sein Gesicht wischt. Die Intention des Videos ist, die Kosmetiklinie von Victoria Beckham zu promoten. Doch trotz werblichen Hintergrunds sorgt das nicht ganz ernst gemeinte Kurzvideo für gute Laune. Feel-Good-Content kann man angesichts der vielen Krisen auf der Welt durchaus gebrauchen. (red, 26.5.2023)