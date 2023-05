Am Freitag war das IT-System des Industrieministeriums nicht zugänglich, am Mittwoch wurde ein Online-Portal des Innenministeriums blockiert

Am Mittwoch hatten sich Hacker (Symbolbild) der Gruppe NoName057(16) zu dem Angriff auf das Portal des Innenministeriums bekannt. REUTERS / Kacper Pempel

Rom - Ein Hackerangriff hat dieser Tage die Websites mehrerer Organisationen und Institutionen in Italien lahm gelegt. Der Hackerangriff richtete sich am Freitag gegen das Industrieministerium in Rom, dessen IT-System nicht zugänglich war. "Eine erste Überprüfung ergab keinen Datendiebstahl: Die Techniker arbeiten daran, die Folgen des Angriffs zu mildern, obwohl es nicht möglich ist, den Zeitrahmen für die Wiederaufnahme des Dienstes vorherzusagen", teilte das Ministerium mit.

Die pro-russische Hacker-Gruppe NoName057(16) behauptete am Mittwoch, mit einem Cyber-Angriff auf das Portal für die Ausstellung elektronischer Personalausweise des italienischen Innenministeriums das System lahmgelegt zu haben. Bürgerinnen und Bürger konnten die Website, auf der man die Erstellung eines Personalausweises beantragen kann, nicht erreichen. Experten arbeiten an der Wiederherstellung des Systems.

In Italien mehren sich Hackerangriffe. Die italienische Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Behörde für nationale Cybersicherheit eingerichtet. (APA, 26.5.2023)