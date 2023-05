Wunder, Ariane – Liebe am Nachmittag, Spider-Man: Far from Home - Mit Radiotipps

8.55 EMSIGE BIENEN

Bee Movie – Das Honigkomplott (USA 2007, Steve Hickner, Simon J. Smith) Wir wissen: Das Leben ist nicht nur kein Ponyhof, sondern auch kein Honiglecken. Jungbiene Barry hat es satt, am Fließband zu hackeln, und ist lieber mit der Pollengang unterwegs. ­­Dabei trifft er Vanessa und verstößt gegen das Bienengesetz: Du sollst nicht mit Menschen reden. Bis 10.15, ORF 1

Foto: ORF, Dreamworks

18.30 MULTIKULTI-KOMÖDIE

Monsieur Claude 2 (Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?, F 2019, Philippe de Chauveron) Israel, Algerien, China, Elfenbeinküste: Das sind die Länder, zu denen die Familie Verneuil aus dem beschaulichen französischen Chinon reichlich Migrationshintergründe durch Verheiratung bekommt. Jede der vier Töchter von Claude Verneuil entschied sich in dem Komödienwelterfolg aus dem Jahr 2014 für einen Mann, der nicht ganz ins konservative Idealbild passt. Nun wollen die Töchter und ihre Partner alle auswandern. Monsieur Claude (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) zürnen. Bis 20.00, ARD

20.15 HERZERWÄRMEND

Wunder (Wonder, USA 2017, Stephen Chbosky) Der zehnjährige August (Jacob Tremblay) hat wegen eines genetischen Defekts ein entstelltes Gesicht. Mit Julia Roberts und Owen Wilson. Bis 22.25, ATV 2

20.15 COMICVERFILMUNG

Spider-Man: Far from Home (USA 2019, Jon Watts) Im zweiten Solo für Spider-Man aus dem Hause Marvel verschlägt es Peter Parker (Tom Holland) nach Europa, wo er die Wolkenkratzer Manhattans unter anderem gegen die Dächer Venedigs tauscht. Bis 22.50, ORF 1

20.15 MEISTERSCHNÜFFLER

Das Böse unter der Sonne (Evil Under the Sun, GB 1981, Guy Hamilton) Viele Stars (Peter Ustinov als Hercule Poirot, James Mason, Jane Birkin, Diana Rigg, Colin Blakely) bietet diese Agatha-Christie-Verfilmung: Eine ehemalige Diva des Broadways wird in einem feudalen Hotel auf einer verlassenen Mittelmeerinsel ermordet. Bis 22.05, 3sat

20.15 GEGENSÄTZE

Ariane – Liebe am Nachmittag (USA 1957, ­Billy Wilder) Selten gezeigter Billy Wilder: Au­drey Hepburn als junges Mädchen und Gary Cooper als alternder Playboy. Um 22.20 folgt die Dokumentation Billy Wilder – Eine Hollywood-Legende. Bis 23.15, Arte

22.25 DRAMA

The Help (USA 2011, Tate Taylor) 1960 in Mississippi: Dienstmädchen schuften für Hungerlöhne in den Haushalten wohlhabender Frauen. Skeeter (Emma Stone) kann sich mit dieser Ungerechtigkeit nicht abfinden und hält den Alltag der Hausmädchen in einem Buch fest. Mit Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer. Bis 1.05, ATV 2

1.00 DOKUMENTARFILM

Black Mother In einer Collage aus verschiedensten Filmmaterialien entwirft der Film von Khalik Allah ein interessantes Porträt der (post)kolonialen schwarzen Identität ­Jamaikas. Bis 2.15, Arte