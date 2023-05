In Kroatien gibt es nur Kieselstrände – falsch. Auch wenn das bei österreichischen Touristinnen und Touristen beliebte Urlaubsland für seine felsigen Küsten bekannt ist, die sich hervorragend für Schnorchelausflüge eignen, bietet es auch Badestellen, die mit feinem Sand bedeckt sind. Und hier sind sie zu finden.

Vis

Bild nicht mehr verfügbar. Insel Vis in Kroatien. Getty Images/iStockphoto

Wer ein privates Sandstranderlebnis sucht, ist am Zaglav Rukavac auf der Insel Vis richtig. Die Bucht, in der der flache Sandstrand gelegen ist, ist nur mit dem Boot oder zu Fuß zu erreichen, was dafür sorgt, dass ihn weniger Besucherinnen und Besucher ansteuern. Abgesehen von einem Restaurant und einem Sonnenschirmverleih gibt es hier kein touristisches Angebot. Wer es also eher abgelegen und ruhig mag, für den ist dieser Sandstrand perfekt.

Brač

Bild nicht mehr verfügbar. Das "Goldene Horn" auf Brač. REUTERS/Nikola Solic

Wie auf einer Insel in der Karibik fühlen sich Reisende am weißen Sandstrand Zlatni Rat auf der Insel Brač in Dalmatien. Wegen seiner einzigartigen Form wird der langgezogene Sandstrandabschnitt auch das "goldene Horn" genannt. Er liegt direkt an einem großen Wald aus dunkelgrünen Nadelbäumen. Nicht nur aus der Vogelperspektive ist das Zusammenspiel aus tiefgrünen Bäumen, weißem Sandstrand und strahlend blauem Wasser bemerkenswert. Wegen des grobkörnigen Sandes zieht es vor allem in den Sommermonaten viele Gäste und auch Einheimische an den Zlatni Rat. Auch die vielen Angebote zum Surfen und Tauchen sind sehr beliebt. Dieser Sandstrand in Kroatien bietet eine hervorragende Infrastruktur, die dazu einlädt, den ganzen Tag dort zu verbringen.

Korčula

Insel Korčula in Kroatien. REUTERS/Antonio Bronic

Der beliebteste Schauplatz der Insel Korčula in Dalmatien ist der Vela Przina, ein Sandstrand, der in einer Bucht gelegen ist, die vor kalten Winden schützt. Auch hier vergessen Reisende schnell, dass sie sich in Europa befinden, wenn sie in der kleinen Bucht liegen und den Blick auf das azurblaue Meer hinter den weißen Sandstrand schweifen lassen. Der Einstieg ins Wasser ist für lange sehr flach, was für Familien mit kleinen Kindern ideal ist. Viele junge Familien kommen aus diesem Grund gern zu dieser Bucht. Nebenan gibt es zudem einen Imbiss für das Eis zwischendurch, genau wie ein kostenlos nutzbares Beachvolleyballfeld.

Brela

Sandstrand Punta Rata. Getty Images/iStockphoto

Am Punta Rata nahe Brela in Dalmatien treffen die schönsten Attribute Kroatiens an einem Ort aufeinander, heißt es: schroffe Felsen, knorrige, mediterrane Bäume, blaues Wasser – und ein Sandstrand. Der große Felsen, der in der Bucht liegt und aus dem ein Baum herauswächst, ist eines der meistfotografierten Motive des Landes. In der Nähe finden Badefans Restaurants, Cafés, Umkleiden, WCs und alles weitere, um den Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Auch ein Freizeitangebot für Paragliding und Jetski nehmen Abenteuerlustige in Anspruch.

Kvarner-Bucht

Rajska Plaza auf der Insel Rab.

Rajska Plaza auf der Insel Rab

San Marino ist ein Zwergstaat, der von der italienischen Küste umschlossen ist. Dieser Sandstrand in Kroatien wird ebenfalls San Marino oder Rajska Plaza genannt. Dieser Strand bei Lopar auf der Insel Rab liegt in der Kvarner-Bucht und ist vermutlich der meistbesuchte Sandstrand Kroatiens. Sowohl Vielschwimmer als auch Familien mit Kindern kommen hier auf ihre Kosten, da es flachere und tiefere Stellen gibt, die ins Wasser führen.

Jenseits der Badeorte und der großen Städte wie Split oder Dubrovnik, bietet Kroatien aber Möglichkeiten, abseits der ausgetretenen Touristenpfade zu wandeln. Hier sind vier Geheimtipps:

Lastovo

Bild nicht mehr verfügbar. Lastovo in Kroatien. Getty Images/iStockphoto

Die Insel Lastovo liegt gegenüber der Insel Korcula und zählt zu den am besten versteckten Orten in Kroatien. Hier können Urlauberinnen und Urlauber in aller Ruhe die Schönheit authentischer kroatischer Dörfer entdecken. Man erreicht die Insel mit der Fähre von Dubrovnik oder Split aus zum Hafen Ubli auf Lastovo.

Motovun

Motovun in Istrien. AFP/Damir SENCAR

Motovun gilt ebenfalls als ein Geheimtipp. Das Dorf mit ein paar Dutzend Einwohnern liegt in Istrien und ist berühmt für die Qualität seiner Weine, Olivenöle und Trüffel. Motovun und Groznjan liegen im grünen, feuchteren Teil Istriens und bieten daher ideale Voraussetzungen für Trüffel, aber auch für den Weinanbau. Von Rijeka aus sind es etwa 90 Minuten mit dem Auto.

Omis

Omis in Kroatien

Omis liegt weit abseits der großen touristischen Ziele und zählt allein deshalb zu den unbekannten Seiten des Landes. Der zwischen zwei Gebirgszügen gelegene Ort ist 40 Autominuten von der Stadt Split entfernt. Am besten gelangen Urlauberinnen und Urlauber mit dem Mietwagen von Split aus dorthin. Alternativ gibt es aber auch Busverbindungen. Die Fahrt dauert etwa 45 bis 60 Minuten.

Splitska

Splitska in Kroatien

Splitska ist ein ehemaliges Fischerdorf auf der Insel Brač, dessen Name so viel wie "kleines Split" bedeutet. Das Dorf ist relativ klein und verfügt nur über wenige Häuser, eine Kirche und einen Anlageplatz für Boote – genau das macht sie zu den gefragtesten unter Kroatiens "Hidden Spots". Mit dem Fahrrad erkunden Reisende die umliegende Landschaft. Am besten erreichen Urlauberinnen und Urlauber das Dorf mit der Fähre. Der Hafen von Splitska ist unter dem Namen Supetar bekannt. (red, 29.5.2023)