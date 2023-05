20.05 THEMENABEND

Bezirksgeschichten Wien Die Reihe entführt in drei Wiener Bezirke und zeigt die Besonderheiten und Skurrilitäten der jeweiligen Grätzel – von Penzing (14. Bezirk) über Ottakring (16. Bezirk) bis Brigittenau (20. Bezirk). Bis 22.25, Okto

20.15 IN MEMORIAM HELMUT BERGER

Ludwig II. (1+2/2) (D/I/F 1983, Luchino Visconti) Luchino Visconti inszeniert das Schicksal des bayerischen Königs Ludwig II. (1845– 1886) vom Vorabend seiner Krönung bis zu seinem mysteriösen Tod im Starnberger See. In der Rolle des von Weltschmerz, Größenwahn und Zahnfäule heimgesuchten Herrschers von Neuschwanstein: der kürzlich verstorbene Helmut Berger. In der Rolle der nicht weniger frustrierten Elisabeth von Österreich: Romy Schneider. Bis 0.05, Arte

Helmut Berger schlüpft in die Rolle des bayerischen Königs Ludwig II. und trifft auf Romy Schneider, die Elisabeth von Österreich spielt. Arte zeigt in memoriam Helmut Berger (1944–2023) die restaurierte Fassung des Films – zu sehen um 20.15 Uhr. © ZDF/studiokanal

20.15 MARILYN MONROE

Wie angelt man sich einen Millionär? (How to Marry a Millionaire, USA 1953, Jean Negulesco) Marilyn Monroe ist als kurzsichtiges, naives Modell zusammen mit Berufskolleginnen Lauren Bacall und Betty Grable auf Männerfang, aber bitte nur Millionäre. Charmante 50er-Jahre-Komödie. Bis 21.45, 3sat

20.15 KRIMISPASS

Tatort: Rhythm and Love (D 2021, Brigitte Maria Bertele) Am Sonntag steht eine Wiederholung der Münsteraner Ausgabe des Tatorts an. Dabei begeben sich Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in eine für sie ungewohnte Welt: nackte Haut, freie Liebe, polyamore Beziehungen, Trommeln bis zur Ekstase. Der Weg in die schräge Community mit Hippie-Touch, Bauwagen und Alpakas führt über eine Leiche. Bis 21.45, ORF 2

20.15 THRILLER

Der Gejagte – Im Netz der Camorra (D/A 2022, Rick Ostermann) Nach der Ermordung seiner Frau flieht seine Tochter Laura aus dem Zeugenschutz. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Mafia ist ihnen bereits auf den Fersen. Mit Tobias und Antonia Moretti, Harald Windisch und Gerti Drassl. Bis 21.55, Servus TV

21.45 MUSIK

Hubert von Goisern: Die letzte Tour ORF 3 trifft den Musiker Hubert von Goisern vor seiner großen Neue Zeiten Alte Zeichen-Open-Air-Tournee zum Gespräch – und zeigt neues Bildmaterial der letzten Tour, die ihren Abschluss im Großen Festspielhaus in Salzburg gefunden hat. Um 22.35 folgt André Hellers Menschenkinder: Hubert von Goisern. Bis23.55, ORF 3

21.50 ACTION

Anna (FRA/USA 2018, Luc Besson) Sasha Luss jobbt als russisches Model in Paris und gerät als abgebrühte Doppelagentin zwischen die Fronten. Mit Helen Mirren vom KGB und Cillian Murphy von der CIA beginnt für sie der Kampf um ihre Freiheit. Viel Action, wer es mag?! Bitte schön! Bis 23.45, ORF 1

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Köchin und Gastronomin Haya Molcho und ihr Sohn Ilan Molcho sind zu Gast bei Claudia Stöckl. Bis 11.00, Ö3

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder Zum Tod des Schriftstellers Dževad Karahasan. Bis 14.55, Ö1

18.15 MAGAZIN

Moment am Sonntag Boxen: Wie eine als brutal verschriene Disziplin zum Breitensport wurde. Bis 18.55, Ö1 (Oliver Mark, 28.5.2023)