20.15 UNTERHALTUNG

Verstehen Sie Spaß? Barbara Schöneberger moderiert, und die versteckte Kamera kommt zum Einsatz. Als Gäste dabei sind etwa Hans Sigl, Ben Zucker und seine Schwester Sarah Zucker, Thomas Morgenstern sowie die Schauspiellegende Gaby Dohm. Bis 23.20, ORF 1

20.15 MAGAZIN

Zeit.geschichte: Österreich privat – Urlaub im eigenen Land Die Sendung zeigt die Österreicherinnen und Österreicher bei ihrem Ur­laubsglück. Ob mit dem Camper an einen der Kärntner Seen oder mit den Skiern auf einer heimischen Skipiste, die Kamera ist schon seit den 1950ern immer mit dabei. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTARFILM

Napoleon – Metternich: Der Anfang vom Ende Dresden, 26. Juni 1813: Fast neun Stunden lang liefern sich der österreichische Diplomat Klemens Graf von Metternich und Kaiser Napoleon I. ein Duell der Worte um Metternichs Friedensplan. Napoleon hat fast ganz Europa unterworfen, doch seine Niederlage in Russland macht ihn verwundbar. Um 21.45 folgt Napoleon. Der Tod hat sieben Leben. Der Dokumentarfilm greift sieben Schlüsselmomente in Napoleons Leben auf, in denen er sich mit dem Tod maß. Bis 23.15, Arte

20.15 HISTORIENFILM

The Last King – Schlacht der Könige (NOR 2016, Nils Gaup) Im Jahr 1206 wütet in Norwegen ein schrecklicher Bürgerkrieg. Nachdem der König ermordet wurde, wird sein Sohn den beiden Kriegern Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) anvertraut. Das Baby muss um jeden Preis beschützt werden, denn die Zukunft des gesamten Königreichs hängt davon ab. Identitätsstiftende Heldengeschichte aus Norwegen. Bis 21.45, 3sat

23.25 JOHANSSON

Das Mädchen mit dem Perlenohrring (Girl with a Pearl Earring, GB/F/LUX 2003, Peter Webber) Nach der Erblindung ihres Vaters muss die 17-jährige Griet (Scarlett Johansson) als Hausmädchen für den berühmten Maler Jan Vermeer (Colin Firth) arbeiten. Der Künstler ist begeistert von ihr und führt es in die Welt der Malerei ein. Bald fühlt er sich auch als Mann zu Griet hingezogen. 1.00, RBB

Streamingtipps

FANTASYBESTSELLER

Der Greif Im Zentrum steht Mark (Jeremias Meyer), der auf dem Dachboden seines Elternhauses von einem Ungeheuer angegriffen wird. Als er im Spital wieder zu sich kommt, versuchen jedoch alle, ihn davon zu überzeugen, dass er einen Autounfall hatte. Die Suche nach der Wahrheit beginnt. Sie führt ihn und seine Freunde in die fremde Welt namens Der Schwarze Turm. In dieser herrschen wahrlich paradiesische Zustände – wenn da nicht der Greif wäre. Sechs Folgen auf der Basis von Wolfgang Hohlbeins Bestseller. Amazon Prime Video

HE IS BACK

Fubar Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten. Arnold Schwarzenegger spielt mit 75 Jahren seine erste Serienhauptrolle. Und der Spaß kommt dabei nicht zu kurz - mehr zum Inhalt finden Sie hier. Netflix

Familienstress: Emma (Monica Barbaro) und ihr Vater Luke (Arnold Schwarzenegger) verheimlichen einander ihre Agentenjobs, bis sie bei einem Auftrag aufeinandertreffen. Die Spionageserie "Fubar" auf Netflix dröselt die Mission auf. COURTESY OF NETFLIX

DOKUSERIE

Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat Die viertei­lige Doku wirft Fragen auf nach den finanziellen Angelegenheiten des spanischen Königs, seinen lukrativen Verbindungen zum spanischen Establishment und seiner angeblichen Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle. Die erste Folge ist bereits verfügbar, den Rest gibt es im Wochenrhythmus. Sky

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder Gibt es weibliche und männliche Gehirne? Eine Spurensuche. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Mit dem Schlagzeuger Martin Grubinger. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Dürre Jahre Über Magersucht. Bis 15.00, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal Über Digitalisierung. Bis 19.00, Ö1 (Oliver Mark, 27.5.2023)