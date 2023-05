"Warhammer 40.000: Speed Freeks" ist eine, wenn nicht gar die skurrilste geplante Neuerscheinung des Franchises. Plaion

Es kommt Bewegung in die Welten von "Warhammer" – jetzt unter dem Namen "Age of Sigmar" geführt – und den dazu passenden Sci-Fi-Ableger "Warhammer 40.000", nachdem die Reaktionen auf "Darktide" eher gemischt ausgefallen waren, man zuletzt aber mit dem Boomer-Shooter "Boltgun" zumindest astreinen Fanservice lieferte: Auf Steam sammelte das Game 3.000 Rezensionen mit dem Grundtenor "Äußerst positiv". Auf dem eigenen Event "Skulls" wurden nun kommende Games und Erweiterungen vorgestellt, viele davon können schon jetzt oder in naher Zukunft getestet werden. Außerdem sind auf der PC-Plattform Steam derzeit diverse Titel rabattiert.

"Age of Sigmar: Realms of Ruin": Ein RTS im Warhammer-Universum

Die größte Ankündigung des Events dürfte wohl die Vorstellung des Echtzeitstrategiespiels "Age of Sigmar: Realms of Ruin" sein. Vorerst gibt es dazu einmal einen Ankündigungstrailer – freigegeben ab 16 Jahren –, erstes Gameplay soll es im Juni zu sehen geben. Erscheinen soll das Spiel dann schon "in Kürze" für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Geplant sind vor dem Release auch zwei Multiplayer-Betas, für die man sich unter diesem Link anmelden kann.

Eine handlungsorientierte Einzelspielerkampagne soll es ebenso geben wie plattformübergreifende 1v1- und 2v2-Online-Multiplayermodi. Spieler mit Controller sollen dabei einen speziellen Modus spendiert bekommen, mit dem sie schneller durch ihre Truppen wechseln, Befehle erteilen und Gegner angreifen können. Dadurch soll auf den Konsolen eine ähnliche Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit wie auf dem PC geboten werden. Man darf gespannt sein, ob dieses Konzept aufgeht.

Versprochen werden außerdem vier unterschiedliche Fraktionen, die sich sowohl optisch als auch strategisch stark voneinander unterscheiden. Schnelle fliegende Wesen, schwerfällige Monster und mächtige Zauberer wird es in den Armeen wohl gleichermaßen geben, allesamt mit entsprechenden Stärken und Schwächen. Ressourcen müssen gesammelt und die Fähigkeiten der Einheiten verbessert werden. Betont wird von den Anbietern auch, dass jede Einheit präzise nach den Tabletop-Vorbildern modelliert wurde.

Grrrrroooooooaaarr!!! Orks fahren Auto!!!

Und nun: Zeit für einen Genre- und Niveauwechsel. Definitiv auf Spaß im Multiplayer ausgerichtet ist das ebenfalls angekündigte Spiel "Warhammer 40.000: Speed Freeks". Das ist kein Tippfehler, das Spiel heiß wirklich "Speed Freeks". Und wie anhand dessen schon vermutet werden kann, geht es in diesem Spiel um Orks, die Auto fahren. Und zwar schnell und mit Knarren auf den Autos. Das Combat-Racing-Game wird free to play sein, Matches mit bis zu 16 Spielerinnen und Spielern soll es geben. Für einen Alpha-Test auf Steam kann man sich bereits jetzt unter diesem Link anmelden. Die Musik im nachfolgenden Trailer kommt übrigens von Frank Klepacki & The Tiberian Sons. Auch keine schlechte Wahl.

"Warhammer 40.000: Space Marine 2": Neues Gameplay-Video

Mir größter Spannung wird von den Fans auch "Warhammer 40.000: Space Marine 2" erwartet: ein Shooter, in dem Space Marines gegen Tyraniden kämpfen. Der folgende Gameplay-Trailer dürfte die Erwartungen wohl noch weiter anheizen. Mit einem Release für Xbox Series X|S, PS5 und PC wird im späteren Verlauf des Jahres gerechnet.

Weitere Ankündigungen

Ein großes Update gibt es außerdem für den Koop-Shooter "Darktide", die Rede ist von zwei neuen Missionen, einem neuen Feind und neuen kosmetischen Features. Außerdem soll "Warhammer 40.000: Darktide" zu einem späteren Zeitpunkt auch auf den aktuellen Xbox-Konsolen landen. Für das aktuell so beliebte "Boltgun" sollen Xbox- und PC-Spieler einen speziell gestalteten Controller in den Farben Blau und Gold – passend zu den Space Marines kaufen können.

Einen neuen Trailer gibt es außerdem zum geplanten Rollenspiel "Warhammer 40.000: Rogue Trader", dessen Beta am 1. Juni startet ...

... sowie zur wohl seltsamsten Kooperation, die es seit langer Zeit gegeben hat: einer Integration von "Warhammer 40.000"-Inhalten in den "Power Wash Simulator". Bei Letztgenanntem handelt es sich um ein Spiel, bei dem man mit einem Kärcher Objekte reinigen muss. Man darf gespannt sein, wie diese Zusammenarbeit bei den Fans ankommt.

Wargaming, das Unternehmen hinter "World of Tanks", wird Inhalte von "Warhammer 40.000" übrigens ebenso in das genannte Panzerspiel wie in den Kriegsschiff-Ableger "World of Warships" integrieren. Ab 1. Juni werden schrittweise diverse Inhalte angeboten. Und wer das von "Warhammer 40.000" inspirierte Kartenspiel "Warhammer 40.000: Warpforge" ausprobieren möchte, der kann das aktuell unter diesem Link auf Steam tun.

"Warhammer"-Spiele im Angebot

Apropos Steam: Wer noch auf der Suche nach einem Gaming-Schnäppchen für das Wochenende ist und mit dem "Warhammer"-Franchise etwas anfangen kann, der kann unter diesem Link einen Blick auf den "Skulls"-Schwerpunkt der bekannten PC-Plattform werfen. Hier können diverse Demos ausprobiert werden, es gibt Videos und Live-Übertragungen zu den einzelnen Spielen, und vor allem sind diverse Titel rabattiert – darunter etwa 80 Prozent Rabatt auf das schon in die Jahre gekommene, aber durchaus unterhaltsame "Vermintide 2". Gänzlich gratis (statt regulär 33,99 Euro) ist aktuell das Strategiespiel "Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War".

Im Epic Store hingegen gibt es zum kostenlosen "World of Warships"-Hauptspiel auch gleich einen Rabatt auf das "Warhammer 40.000"-Addon. Und für Abonnenten von Microsofts Gamepass ist "Darktide" nach wie vor inkludiert. (stm, 26.5.2023)