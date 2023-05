"Hauptsache, Sie finden's lustig": Nur eine nimmt den Negativpreis des ORF-Satirikers an

Wolfgang Sobotka, Gottfried Waldhäusl und Christian Deutsch haben eines gemeinsam: Sie wollten die ersten Satire-Auszeichnungen von Peter Kliens ORF-Show "Gute Nacht Österreich" nicht annehmen. Freitagabend zeigte der TV-Satiriker in einer Spezialausgabe die dennoch nicht ganz gescheiterten Übergaben.

Die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer nahm als Einzige den ersten Negativpreis von Peter Kliens Satireshow "Gute Nacht Österreich" an. ORF / Florian Gebhardt

"Wühlen Sie nur in meinen Wunden"

Wühlen Sie nur in meinen Wunden!", seufzte Peter Klien im STANDARD-Interview: Seine TV-Satire Gute Nacht Österreich verabschiedete sich just vor dem Sonderparteitag der SPÖ am Freitag in die Sommerpause. Besondere Höhepunkte der Sendung sind gemeinhin die Reportereinsätze von Klien und Kollegin Kimberly Rydell. Nur eben nicht auf dem entscheidenden SPÖ-Parteitag.

Die ORF-Satire beendete die Saison Freitag erstmals mit einer etwas eigenen Auszeichnung – dem "Gute-Nacht-Topf". "Mit dem 'Gute-Nacht-Topf' werden Leistungen ausgezeichnet, die alles andere als ausgezeichnet waren." Klien überreichte die Preise oder versuchte das zumindest, samt filmischer Dokumentation. "Man könnte auch sagen: Gute Nacht Österreich teilt aus!"

Die Preise gingen an Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ), Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer und SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch. Auszeichnungen und ausführlichere Begründungen finden Sie unten. Deutsch wurde naturgemäß für die Mitgliederbefragung prämiert. Den Preis wollte er nicht annehmen, er geht rasch davon mit den Worten: "Hauptsache, Sie finden's lustig."

Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer nahm die Auszeichnung als "ÖVP-Mitarbeiterin der Saison" gelassen: "Wenn die ÖVP Hilfe braucht bei Entscheidungen, stehe ich gerne zur Verfügung. Sie ist ja manchmal ein bissel zögerlich und stur, da muss man draufklopfen, um sie weichzuklopfen."

Lächerliche Klage

Gottfried Waldhäusl (FPÖ) quittierte die Auszeichnung als "Rassist der Nation" mit einem Lachen, "ich nehme ihn natürlich nicht an". Und: "Schauen Sie, wer ein Rassist ist und wer nicht, das beurteilen nicht Sie, das beurteilt letztendlich immer der Wähler."

Die FPÖ Niederösterreich hat gerade die Satireplattform Tagespresse wegen ihres Scherzbriefs zum blau-gelben Wirtshausbonus geklagt. Klien beobachtet die Klage "mit einem lachenden und einem lachenden Auge", albert er im STANDARD-Interview: "Ich gehe fest davon aus, dass der FPÖ mit ihrer Klage genau das widerfährt, was sie von Zeit zu Zeit nicht ganz vermeiden kann: dass sie sich lächerlich macht!"

Für sein Lebenswerk zeichnete Klien zum Saisonschluss noch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) aus – der den "Preis" ebenso wenig annahm.

Kommt Gute Nacht Österreich, schon einmal unfreiwillig vom ORF aus dem Programm genommen, nach der Sommerpause zurück auf den Schirm? "Ja", versichert Klien, "am 15. September."

Da dürfte der neue ORF-Beitrag für alle Haushalten unabhängig vom Empfang anstelle der GIS schon beschlossen sein. Eine gerechte Regelung? "Das Ideal ist: ein öffentlich-rechtlicher Sender, der Inhalte für Radio, TV und Internet produziert und dabei auf hohe journalistische Qualität wie auch moralische Integrität fokussiert. Ich weiß, es ist nicht populär, aber der ORF-Beitrag scheint mir ein guter Weg. Es ist ähnlich wie in der Politik: Die Demokratie ist eine sehr schlechte Staatsform. Mit vielen Nachteilen. Trotzdem wüsste ich keine bessere!"

Die vier Preisträger 2023

Gottfried Waldhäusl – Für Satiriker Peter Klien "Rassist der Saison"

Gottfried Waldhäusl (FPÖ) erhält den "Gute-Nacht-Topf" in der Kategorie "Rassist der Saison", erklärt TV-Satiriker Peter Klien und begründet die Wahl so: "Er tritt einer Wiener Schülerin mit tapferem Herzen entgegen und sagt ihr ins Gesicht: 'Wenn die Eltern der Jugendlichen aus Ihrer Klasse nicht nach Österreich gekommen wären, dann wäre Wien noch Wien.' Solch klare Wortwahl stellt sogar noch die rassistischen Glanzlichter eines Udo Landbauer in den Schatten. Die Frage, die offenbleibt: Geht er manchmal im Büro auf und ab und ruft: 'Ausländer raus!'?"

Christian Deutsch – Prämiert für die Mitgliederbefragung

Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer der SPÖ, wurde von Gute Nacht Österreich als "Bester Organisator einer Mitgliederbefragung" ausgezeichnet. Klien: "Er hat alle Fragen, die sich bei der Abstimmung um den SPÖ-Vorsitz stellten, sorgfältig nicht bedacht und den Prozess mit viel Hingabe genau so aufgesetzt, dass er immer neue Räume für Streitereien eröffnet hat – die in allen Fällen zur Freude der Kontrahenten öffentlich ausgetragen werden konnten! Was immerhin Probleme für die ÖVP gebracht hat: Die ist nämlich mit dem Popcornkaufen nicht mehr nachgekommen!"

Sigrid Maurer – Preis für "ÖVP-Mitarbeit"

Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, ist für die Satiresendung Gute Nacht Österreich die "ÖVP-Mitarbeiterin der Saison". Anchorman Peter Klien begründet die "Auszeichnung" so: "Sie unterstützt die ÖVP bei heiklen Aufgaben wie der Abschaffung der Wiener Zeitung, hilft ihr, regelmäßig auf die SPÖ zu schimpfen, und unterhält darüber hinaus eine verträumte Beziehung zu August Wöginger (dem Klubobmann der ÖVP, Anm.). Nicht ohne Vorteil für sie selbst: Maurer sammelt Regierungserfahrung und darf von Zeit zu Zeit ein bisschen Klimaschutz machen."

Wolfgang Sobotka – "Gute-Nacht-Topf" für das Lebenswerk

Wolfgang Sobotka, Parlamentspräsident und ÖVP-Politiker, bekommt den "Gute-Nacht-Topf" für sein Lebenswerk verliehen. Peter Klien begründet das so: "Die Liste seiner Verdienste ist von eindrucksvoller Länge – begonnen bei mutigen Spekulationen mit öffentlichen Wohnbaugeldern noch in seiner Zeit als Landesrat in Niederösterreich bis hin zu seinem sorgsamen Umgang mit Steuergeld als Nationalratspräsident. Er kann den 'Gute-Nacht-Topf' auch bestens gebrauchen – falls ihm mal wieder jemand seine Meinung vor die Türe defäkiert."

(fid, 27.5.2023)